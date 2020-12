Patricio Giménez denunció que lo "quieren hacer desaparecer" de las redes.

El cantante Patricio Giménez, hermano de Susana Giménez, denunció haber sido eliminado de Wikipedia y apuntó al conductor Jorge Rial, con el que tuvo un cruce hace unas semanas.

"Si ponen mi nombre y apellido en Google, van a ver que ya no existo. Fiel reflejo de esta Argentina de la cual elegí irme. Gracias por mostrarse cómo son", comenzó escribiendo Patricio quien se erradicó en Punta del Este.

"Son tan berretas. Ponen libros de Historia del que existió, y el que no. Escriben la Historia ustedes. No existe. Pongan y no salgo. Me podes negar por todos lados, se viraliza y van a saber siempre quién sos", continuó para cerrar con una polémica frase: "Soy el primer desaparecido de la generación 2020". El hermano de Susana expresó: "Sacarte de un buscador como Wikipedia, hoy por hoy, es negarte la identidad. Es manejar la noticia, es elegir quién existe y quién no. Argenzuela".

"Sacarme de Wikipedia o banearme de Instagram es algo dictatorial. Les pido por favor a ustedes, que miran mis historias y comparten mi pensamiento, que por favor arroben @patogimenez y arroben al señor Instagram para que me saque el baneo, porque lo considero algo dictatorial", dijo el cantante a sus seguidores desde una segunda cuenta en esa plataforma.

El periodista Jorge Rial apuntó contra Giménez a causa de la grabación criticando al país. "Te fuiste a rascar los huevos a Punta del Este con tu mamá enferma acá, para ir a vaciarle la heladera a tu hermana", expresó. "Hagamos un encuentro nosotros dos, vos que sos del barrio y yo no, juntémonos, charlemos las cosas como me dijiste vos. Te pido, televisalo, yo consigo dos sponsors", lo desafió Patricio Giménez.