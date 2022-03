La insólita forma en la que murió el personaje de Gonzalo Heredia en La 1-5/18: “¡Parece un PowerPoint!”

La muerte de Bruno, el personaje de Gonzalo Heredia en la novela La 1-5/18: Somos Uno (eltrece), provocó todo tipo de reacciones y comentarios en las redes sociales. No tanto porque los espectadores no se esperaran ese giro en la trama, sino por la manera en que los guionistas decidieron terminar con la vida del hijo de Don Luis (interpretado por Patricio Contreras), dueño de un bar en La Peñaloza.

“Por favor miren la muerte del personaje de Heredia en la novela de Suar hecha con Movie Maker”, sostuvo un usuario de Twitter en referencia a un programa básico de edición de video del sistema operativo Windows. Otro, con más ¿maldad? llegó a decir: “Flashearon ser Marvel y les quedó como un PowerPoint”.

La muerte de Bruno, de La 1-5/18, generó todo tipo de comentarios en las redes sociales (Foto: Twitter)

Para que lo puedan apreciar todos, el tuitero adjuntó un recorte del capítulo 127 de la novela de Polka, que fue emitido el 18 de marzo, donde se puede ver el momento en que fallece Bruno. En la escena, mientras dos sepultureros tapan con tierra el féretro, aparece el personaje de Heredia en La Peñaloza y de repente se desvanece entre pétalos. Un efecto especial muy particular que trajo algunos recuerdos.

Así la muerte del personaje de Gonzalo Heredia en La 1-5/18

Los usuarios de Twitter no dudaron en marcar la similitud entre la muerte de Bruno y otros “desvanecimientos” famosos en el mundo del cine y la animación. Algunos recordaron el ascenso del Maestro Oogway, la tortuga que aparece en la película Kung Fu Panda, que casualmente termina su vida envuelto entre las hojas de un árbol de durazno. Otros compararon la resolución con la escena final de Poochie, el perro surfista que lleva la voz de Homero Simpson en El show de Tomy y Daly.

No obstante, la referencia más citada fue la de Thanos, el megavillano que aparece en The Avengers y otras películas del universo Marvel. Con tan solo un chasquido, este personaje que apareció por primera vez en el comic The Invincible Iron Man (1973) hace desaparecer a todos sus enemigos de una manera similar a la de Bruno en La 1-5/18. “No se preocupen que en 5 años vuelve...”, escribió uno de los usuarios y publicó una foto del temible villano. “No me siento bien, Sr. Suar”, comentó otro.

También hubo quienes señalaron que toda la escena de la novela de Suar es igual a una del anime Los Caballeros del Zodiaco. Más precisamente a la muerte de Shaka de Virgo. “Esto es un vil plagio”, aseguró un tuitero y compartió un video donde se puede ver cómo desaparece el personaje.

“Iba a decir que es igual. Pero en verdad este es mejor, tiene un diálogo”, apuntó una usuaria. “Gonzalo Heredia despertó el Arayashiki”, escribió otro.

“¿En qué se patinan la guita que se ahorran con las novelas turcas?”, preguntó un usuario con ironía. “Esto es una verdadera obra de arte”, opinó otro usuario con altas dosis de sarcasmo. “Flashearon ser Marvel y les quedó como un PowerPoint”, sostuvo un tercero.

En diálogo con LAM (América TV), el propio Gonzalo Heredia reveló que él propuso la muerte de su personaje. “Voy a revelarte algo y seguramente me odien, pero la muerte de Bruno se la planteé yo a Adrián Suar porque me parecía que estaba bueno”, sostuvo el actor. “A mí me gusta la idea de no ser tan convencional con la historia. La gente está como cansada de ver siempre lo mismo o de predecir la historia”, agregó.