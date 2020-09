En una entrevista con Fernán Quirós, la conductora sugirió que no se permite velar a los fallecidos de Covid-19 por el "tráfico de órganos" Crédito: elnueve

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de septiembre de 2020 • 13:24

En la noche de este martes, Viviana Canosa hizo un polémico cuestionamiento en su programa Nada personal en relación a la cuarentena y las medidas que está tomando el Gobierno para evitar la propagación del virus.

Con el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, como invitado, se abordó el tema de las "despedidas humanizadas" en el contexto de la emergencia sanitaria. La conductora confesó que siente "mucha desconfianza" y le hizo un particular planteo a Quirós.

"Yo te voy a preguntar cosas que vas a decir 'esta tipa está loca'. Es tal la desconfianza que tengo que por momentos digo '¿no será que no dejan ver a los muertos porque hay tráfico de órganos?'". Y continuó: "Ya sé que es una locura, pero ¿por qué no pensar esas cosas? Es todo tan raro. ¿Por qué razón no podría ver a una persona muerta que yo conozco? ¿Por qué me voy a contagiar de una persona que murió?".

A lo que el ministro contestó: "Las personas que fallecen con Covid-19 son muy contagiantes, hay criterios de riesgos, se toman las precauciones. Más allá de los cuidados, de que potencialmente no contagie, tenemos que humanizar ese proceso y es lo que estamos haciendo en la Ciudad".

Por último, respecto a la pandemia, la conductora le consultó: "¿No es medio un terrorismo biológico esto?". "Yo no lo veo de esa manera", sostuvo Quirós. "Hay suficientes razones normales para explicar lo que pasó como para pensar en una anormal. Este virus es natural: es explicable que un coronavirus salte del animal al hombre".