Durante la década de 1980, Alberto Olmedo impulsó en sus sketches lo que se conoce como publicidad no tradicional (PNT) o los vulgarmente llamados 'chivos'. A partir de entonces, los canjes a cambio de publicidades de marcas se han ido incrementando, hasta alcanzar su punto máximo, su terreno más fértil, en las redes sociales.

Como otras personalidades del mundo del espectáculo e influencers, Juan Repetto (32) explota, como pocos, esa faceta. La actriz comparte con sus miles de seguidores publicaciones vinculadas con marcas y productos. Productos que, luego de haberlos publicitado, le quedan para uso personal.

Los canjes que las distintas celebridades reciben van desde lo común hasta la insólito. Este 21 de octubre, Vicky Braier, también conocida como Juariu, hizo hincapié en un producto que Juana Repetto recibió como canje en los últimos días: un cesto de basura.

Invitada al programa La Jaula de la Moda (Ciudad Magazine), la periodista que mejor navega entre las cuentas de Instagram de los famosos se sometió al interrogatorio de Horacio Cabak y Fabián Medina Flores. Cuando le preguntaron quién era la famosa o el famoso más rata, sin vacilar, Braier apuntó contra la hija de Reina Reech y Nicolás Repetto.

"Estoy muy sorprendida con los canjes de Juana Repetto. El otro día hizo una storie de amor con un basurero, con un tacho de basura. Se lo mandaron de canje e hizo toda una publicación con el tacho", indicó la panelista de Bendita (elnueve).

Tras el comentario de Juariu, Juana Repetto salió a responderle de manera muy picante, en un tono inusualmente irónico. "Me contó mi mamá que me hicieron bullying en un programa de televisión porque agradecí a un tacho de basura. A mí me regalan cosas y yo las agradezco porque le doy una mano a la gente que es generosa conmigo. De hecho, me querían mandar otro porque el mío estaba manchado así que fueron un amor y obvio que les agradecí", sostuvo la actriz en un video desde su cuenta de Instagram.

Lejos de restarle importancia a la crítica mordaz de Juariu, Juana Repetto redobló la apuesta. Humorísticamente, la actriz se mostró en corpiño, envuelta en una sábana e ironizó con la posibilidad de mostrarse con menos ropa para obtener una mayor repercusión en las redes. "Me contaron que ahora los algoritmos de Instagram, que es lo que te muestra en la lupita, cuanto menos ropa tenés, más muestra. Y a mí me está yendo como el c... con los algoritmos porque si hay algo que no hago es mostrar el cuerpo. Así que ahora voy a empezar a agradecer desnuda las cosas", sentenció.