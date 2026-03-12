El picante cruce entre Toti Pasman y Marcelo Grandio por el vuelo privado junto a Manuel Adorni a Punta del Este

El escándalo por el avión privado que tomó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para viajar a Punta del Este, volvió a estar en el centro de la escena este jueves luego de que el conductor Toti Pasman protagonizara un tenso cruce en vivo en radio La Red con Marcelo Grandio, íntimo amigo del político. Con insultos y acusaciones cruzadas, intercambiaron opiniones sobre el vuelo a Uruguay que tomaron hace unas semanas.

Fuerte cruce entre Toti Pasman y Marcelo Grandio

En el último feriado de carnaval, Adorni viajó con su esposa, Bettina Angeletti, sus dos hijos y otros pasajeros, donde se encontraba Grandio, hacia Uruguay. Partieron en un avión privado desde San Fernando, en un vuelo que costó -según Grandio-US$4500 dólares. El periodista en cuestión actualmente vive en Uruguay y conduce el programa Giros, en línea recta en la televisión pública, dependencia estatal que está en la órbita de la Jefatura de Gabinete.

Toti Pasman le recriminó los gastos del avión a Grandio

En una entrevista radial para aclarar esta situación, todo se desbordó cuando Pasman le preguntó a Grandio. “¿En qué viajás, Marce? ¿Vas en el avión privado?”, lanzó el conductor para incomodar al entrevistado. Al defenderse, Grandio precisó que el jet privado costó 4500 dólares en total y aseguró que el jefe de Gabinete fue quien pagó la mayor parte. “Manu (por Manuel Adorni) pagó 3600 dólares, y yo pagué el resto (700 dólares)”, sostuvo.

Ante el argumento de que se trataba de un gasto privado, el conductor Toti Pasman señaló lo que consideró una contradicción política del funcionario libertario. “Un funcionario público que vive hablando de la casta, de cuidar la plata de los argentinos, que gaste 3600 dólares en un fin de semana, en un avión privado... a la gente no le cae bien”, aseveró.

El jefe de Gabinete se vio envuelto en un escándalo Presidencias

El conductor además fue más allá y criticó a la propia Televisión Pública, señal donde conduce un programa Grandio. “La TV pública hay que cerrarla, ¿me entendés? Nos gastamos todo lo que vos me hablás de 3600 dólares... preguntá cuánto sale mantenerla. Son cinco millones de dólares por mes, que pagan todos los argentinos, los pobres lo pagan, los que no tienen ni televisión. Entonces, pongámonos de acuerdo con el mensaje”, disparó.

El intercambio se tensó aún más cuando Martín Candalaft, colega de Pasman, sugirió que el vínculo entre Grandio y Manuel Adorni podía generar cuestionamientos por la presencia del primero en la señal estatal. “A la gente le hace ruido que un funcionario público viaje en avión privado un fin de semana de carnaval... con alguien que trabaja en la Televisión Pública”, planteó. La frase provocó la reacción inmediata de Grandio, que respondió con dureza: “Sos un irrespetuoso... ¿vos me estás diciendo que yo estoy en la TV pública porque me acomodó Adorni?”, lanzó.

En medio del cruce, el propio Grandio buscó poner fin al tema. “Yo no soy funcionario público. Ni manejo la Televisión Pública”. Finalmente, la entrevista terminó abruptamente cuando el entrevistado decidió finalizar la charla. “Listo, me tengo que ir, me tengo que subir al avión”, dijo antes de despedirse.