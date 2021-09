La lujosa camioneta de US$ 100.000 en la que Wanda y Zaira Nara se mueven por París

Hace unas semanas, Zaira Nara viajó a París junto a su pareja, Jakob von Plessen, y sus dos hijos para reencontrarse con Wanda Nara y pasar unas vacaciones en familia. Las hermanas asistieron al partido entre el París Saint-Germain y Clermont en el que Mauro Icardi entró como suplente a los 79′, pero lo más llamativo es que lo hicieron a bordo de una lujosa camioneta que la esposa del delantero compró para moverse por la capital francesa.

En los últimos días, las hermanas Nara se mostraron felices de volver a estar juntas y compartieron diferentes momentos en las redes sociales, donde suelen publicar videos y fotos para el deleite de sus millones de seguidores. Así fue como Zaira reveló que concurrieron al encuentro de este sábado del PSG en una Cadillac Escalade.

La lujosa camioneta con la que se mueven Wanda y Zaira Nara por París

El vehículo está equipado con tres filas de asientos reclinables tapizados en cuero y es apto para siete personas. Sin embargo, el material que se vio en Instagram parece demostrar que entran cómodamente Wanda, Zaira, los siete hijos que ambas tienen en total y Von Plessen al volante.

En 2017, la esposa de Icardi había anunciado la compra del exclusivo modelo. “Our family car (nuestro auto familiar)”, escribió en su perfil, y aclaró que era para cinco niños: Valentino (12 años), Constantino (10), Benedicto (9), Francesca (6 años) e Isabella (4).

En 2017, Wanda compartió con gran alegría la imagen de su nuevo auto familiar Instagram

Si bien el auto de Wanda no es cero kilómetro, ya que tiene encima unos cuatro años de recorrido, una camioneta de esa misma marca y modelo en Francia comienza en un valor cercano a los US$ 76.000 equipada con los elementos básicos, mientras que la versión Platinum supera los US$ 100.000; esto si se le agregan mejoras tecnológicas y detalles de lujo como los interiores de cuero, según se indica en la página oficial de la compañía.

La cabina de la Cadillac Escalade es puro lujo Cortesía: toprank

El último asiento de la fila puede achicarse o ampliarse, dependiendo de la cantidad de pasajeros que viajen. La fila del medio está preparada para dos personas con asientos individuales, como los del conductor y acompañante, pero con un semipasillo para que las personas del fondo puedan circular libremente. El vehículo incluye una pantalla de led curva donde se puede seguir el camino a través de Google Maps, incorporado al tablero.

Una de las versiones tiene pantallas en los reposacabezas de los asientos para entretener a los pasajeros Cortesía: toprank

Además, como suele suceder con las camionetas de alta gama, tiene un sistema de sonido AKG Studio de 19 altavoces, de acuerdo a lo que especifica Cadillac en la descripción del modelo. Las versiones más costosas cuentan con cámara trasera y asistente de estacionamiento, visión nocturna y pantallas en los reposacabezas para el entretenimiento.

La última fila de asientos de la camioneta que tiene Wanda Nara Cortesía: toprank

