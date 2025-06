La madre de Alexis Mac Allister apuntó contra Camila Mayan por la millonaria demanda contra su hijo

Esta semana, se dio a conocer que la Justicia argentina se declaró incompetente en la demanda judicial que inició Camila Mayan contra Alexis Mac Allister; por lo tanto, la causa seguirá bajo la jurisdicción de Inglaterra, país en el que la expareja residió. Al respecto, Silvina Riela, la madre del futbolista, dialogó con el periodista Juan Etchegoyen en el programa Mitre Live (Radio Mitre) y lanzó un fuerte mensaje en contra la joven: “Ella encontró un lugar gracias a Alexis”.

"Ella tuvo trabajo por ser la ex de mi hijo", aseguró la madre de Mac Allister

La influencer reclama una compensación económica de seis millones de dólares por haber convivido con el jugador de fútbol durante casi tres años en Reino Unido, mientras él se desempeñaba en el club Brighton & Hove Albion de la Premier League. Tras conocerse la reciente resolución judicial, Silvina argumentó que le parece lógico: “Esto no es algo que nos dé alegría o que lo festejemos porque este resarcimiento nos parecía hasta ilógico. Porque lo que se está definiendo ahora es que la Argentina se declare incompetente para litigar en este caso”.

"No nos gustó que hable de intimidades de Alexis en el stream", confesó Silvia

Además, Riela expresó su descontento por la exposición mediática de su hijo a raíz de este tema: “Nos resultaba todo ilógico y esta decisión de la Justicia argentina nos resulta que es lo más lógico; después veremos si ellos quieren seguir este tema en Inglaterra. Acá no hay casamiento y una convivencia de dos años y pocos meses. Esto fue una manera de desprestigiarlo frente a la sociedad argentina. Nos pareció bastante degradante lo que hicieron con nuestro hijo”.

La madre de Mac Allister cuestionó a Mayan y aseguró que ella primero recibió dinero de su hijo y luego decidió iniciar el resarcimiento económico. “Cuando esto empezó, la relación con Camila estaba bastante fresca, y cuando quiso volverse de Brighton yo la acompañé, la recibí y Alexis cumplió con el pedido de ella en su momento de ese resarcimiento económico cuando no estaba obligado a hacerlo”, explicó.

Camila y su por entonces suegra compartieron varios momentos juntos cuando ella estaba con Alexis

Asimismo, cuestionó el accionar de Camila al respecto y aseguró que cuando regresó a Argentina consiguió trabajo por ser la expareja del jugador. “Ella encontró un lugar gracias a Alexis. Debiera haber una compensación económica para cuando la persona regresa al país y ella tuvo trabajo por ser la ex de mi hijo", reprochó. Por último, comentó que no le gustó que “hable de intimidades de Alexis en el stream”.

La reacción de Cami Mayan tras el revés judicial en su demanda contra Alexis Mac Allister

Por su parte, Camila Mayan también se pronunció sobre el fallo judicial y se mostró tranquila. Al ser abordada por el móvil de A la tarde (América TV) en la calle, expresó: “Todo bien, estamos viendo qué hacemos, ahora (...) No necesariamente hay que ir directamente a otro país”.

A su vez, manifestó que la decisión judicial no fue inesperada para ella: “Es más de lo mismo”. Y, cuando fue consultada sobre la posibilidad de que Alexis tuviera contactos en el sistema judicial, respondió: “No tengo forma de saberlo. No tengo acceso a esa información. Quizás la otra parte sí tenga conexiones. Deberían preguntarles a ellos, yo no tengo conocimiento al respecto. Nunca me involucré en esas cuestiones y no lo hago ahora”.