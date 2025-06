Diego Leuco habló por primera vez de los rumores de romance con Yoyi Francella: “Supimos salir adelante”

Todo comenzó en diciembre de 2023, cuando Yanina Latorre reveló en LAM (América TV) que Diego Leuco y Yoyi Francella tenían un romance, del cual todos sus compañeros de Luzu TV -streaming para el que trabajan- estaban al tanto. En aquel entonces, él se acababa de separar de la periodista Sofía Martínez tras dos años de noviazgo y una convivencia fallida; y ella, estaba en pareja. Aquello quedó en un simple rumor y ninguno de los protagonistas aclaró su situación, hasta este martes 17 de junio.

Los fanáticos empezaron a involucrar sentimentalmente a Diego Leuco y Yoyi Francella, compañeros en Antes que nadie (Foto: Instagram @dieleuco / @yoyifrancella)

En Algo va a picar, ciclo que se emite en el mismo canal, el periodista rompió el silencio y recordó cómo atravesó junto a su compañera aquel momento. “Es en serio esto que voy a decir, nunca hablé del tema, que también nos tuvimos que comer un fake espantoso en un momento re ch*** que decían cosas de nosotros”, comenzó diciendo él, mientras la cámara la enfocaba a ella, quien se animó a decir: “Cosas de nosotros”. Y, con ironía, lanzó: “Que pasaban en los baños”.

“En ese momento, la verdad era también una situación... porque hacía poco que nos conocíamos y fue muy fácil, siendo una situación difícil, entendernos y ponernos de acuerdo con vos (por Yoyi), con Juanchi (el novio de ella), que es un capo total de una situación súper difícil que tranquilamente podría haber roto un equipo de laburo, que estaba muy bien”, continuó el exconductor de Los Leuco (TN).

Al escucharlo, la actriz agregó; “Y nunca dijimos nada en público”. Acto seguido, él señaló: “Ni lo tuvimos que hablar mucho en privado. Yo en un momento dije ‘bueno, esto puede hacer volar todo por el aire. Puede tranquilamente generar un problema, una incomodidad. No con Yoyi solamente, con tu familia, con tu pareja, con un montón de cosas’ y no pasó nunca eso’. Vinimos acá, laburamos, como que nos miramos y dijimos ‘vamos para adelante’ ”.

En ese sentido, el presentador de 35 años recordó que lo que le preguntó en ese momento a la hija de Guillermo Francella fue “si en su casa estaba todo perfecto”. “Me dijo ‘ningún problema”, especificó él y dijo que ella le consultó lo mismo a él. “A partir de ahí supimos salir adelante porque era una situación que condicionaba un montón”, subrayó.

Por su parte, Yoyi comentó que a raíz de las especulaciones, ella no abrazaba a su compañero por medio a lo que podrían decir. “Nos condicionó por demás y podría haber generado una situación cho****** y eso nunca lo hablamos, ni en privado ni en público. Y eso fue fácil y estuvo re lindo”, completó su compañero.

Diego Leuco y Sofi Martínez en tiempos felices Ig / @sofimmartina

Cabe recordar que las versiones sobre un posible romance entre ellos comenzó en diciembre de 2023 durante uno de los programas de Antes que nadie (Luzu TV) cuando discutían sobre un señor llamado Rolo, “que está pasando por un momento difícil en su relación”, comentó Mica Vázquez, una de las integrantes del streaming. De repente, el conductor hizo un comentario en voz baja, lejos del micrófono, que sus compañeros entendieron a medias, pero que provocó risas en el equipo en vivo. Algunos aseguraban que había dicho: “No soy el único”, refiriéndose a Martínez.

La advertencia de Mica Vázquez a Diego Leuco y Yoyi Francella

Luego, Vázquez destacó que el conductor parecía nervioso; sin embargo, él quiso ponerle fin al tema y dijo: “Bueno, no voy a fingir que no pasa nada. Simplemente, no hay mucho más que decir. Todo está dicho, todo es público. No hay necesidad de insistir ni de darle más vueltas. Se pregunta, se responde con cordialidad. Eso es todo”. Días más tarde, Leuco y la periodista contaron que estaban atravesando una crisis, por la que finalmente se separaron.