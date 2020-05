La muerte de Jerry Stiller: 10 grandes apariciones en el cine y la TV

El actor se hizo popular por su papel de Frank Costanza en la serie Seinfeld. Fuente: Notiulti.

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de mayo de 2020 • 14:17

Esta mañana el mundo del espectáculo se enteró de la noticia de la muerte del actor Jerry Stiller , padre de Ben Stiller, a los 92 años de edad . La noticia fue comunicada en la cuenta de Twitter de Ben que aseguraba que su padre "había muerto de causas naturales".

Jerry brillo en muchas series y películas a lo largo de sus 60 años de carrera. Participó a icónicos momentos de la comedia de culto por excelencia, Seinfeld , y también en películas que protagonizó junto a su hijo Ben. De yapa, cantó y bailó en la versión cinematográfica del musical Hairspray. A continuación, que lo dejarán en el recuerdo de toda una generación o varias.

- Serenity now! (Seinfeld, 1995)

- You want a piece of me? (Seinfeld, 1995)

- Festivus (Seinfeld, 1995)

- Stiller & Meara (The Ed Sullivan Show, 1964)

- For Christ Sake It's A Casserole Sheila! (Zoolander, 2001)

- Welcome to the 60s (Hairspray, 2007)

- Junto a Ben Stiller (The Heartbreak Kid, 2007)

- Arthur Spooner (The King of Queens, 2007)

- Frank Costanza has a flashback (Seinfeld, 1995)

- This is Frank Costanza (Seinfeld, 1995)