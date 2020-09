El periodista apuntó contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner

La mesa de La Noche de Mirtha Legrand (eltrece) tuvo de invitado al periodista Baby Etchecopar, quien recientemente se curó de Covid-19 y, además de hablar sobre la enfermedad, opinó sobre lo que sintió cuando se puso del otro lado del periodismo y vio la TV argentina como espectador.

"No les parece bochornoso y repugnante que el país entero se esté preguntando dónde se escondió el que tiene 3500 propiedades robadas [por Lázaro Báez] y aceptemos el robo, de Cristina [Kirchner] para abajo. Voy a hablar muy bien de Cristina porque la última vez que vine para acá se paró el Congreso a repudiar ", declaró Baby. "No le traigas problemas a Juana [Viale], por favor", bromeó Paulo Vilouta. "No, a mí no. Cada uno se hace responsable de lo que dice y lo que calla", aclaró la conductora.

"Es bochornoso, yo lo veía en la tele, que estemos discutiendo lo de Lázaro Báez; es bochornoso lo de [Julio] De Vido, que salga vestido como el Gran Gatsby puteándonos desde la cárcel", apuntó el periodista. "También es tremendo que la gente que se manifiesta en contra del ingreso de Lázaro los encausen", agregó Juana.

"Es increíble que una mujer nos tenga en vilo a todos. Son tan miserables que quisieron comparar la marcha de los policías, que viven como trapo de piso, con la rebelión carapintada. No, comparámela con los setentas de Isabelita [Perón] y [José] López Rega a este Gobierno. Cuando vos tenés un rejunte de delincuentes, de sinvergüenzas, de oportunistas, y de un tipo que en la última carta de su vida, lo último que le queda es 'y bueno, agarro, en 10 días me siento ahí y tengo una jubilación'. Esta es la Argentina de hoy, es rejunte de malandras y sinvergüenzas. Es una porquería. Cristina lo vuelve loco a Alberto [Fernández], Alberto a Cristina", definió Etchecopar.

Y agregó. "Nosotros sufrimos pagando impuestos altísimos para tapar los agujeros que dejó Cristina y la banda de delincuentes. La Justicia tiene las pruebas", afirmó el periodista. "¿Y por qué la Justicia no actúa como debería?", consultó Juana. "Ella sabe", le contestó Baby.