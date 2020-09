El escritor apuntó contra el dirigente social Juan Grabois y aseguró que ya es muy difícil volver atrás Crédito: eltrece

En La Noche de MirthaLegrand (eltrece) estuvo de invitado el escritor Federico Andahazi y se debatió sobre las tomas de tierras en el conurbano y la posición del Gobierno nacional ante ellas.

"Es muy difícil retroceder con esto. Lo que hay en la Argentina es un proceso de 'favelización' meteórico, como pocas veces se vio. Las villa acá comenzaron en 1930 cuando la gente pobre venía a las zonas industriales a trabajar", sostuvo el escritor, y agregó: "Esto es totalmente diferente, son tierras señaladas por punteros, por barrabravas. Es un negocio".

"Vos decís que realmente no es una necesidad", le consultó la conductora Juana Viale. "Sí, por supuesto que sí. Acá hay dos grandes víctimas: las personas a las que les intrusan sus propiedades y por otro lado la gente que realiza las tomas que son víctimas de gente inescrupulosa. Son utilizados por un sistema político perverso. Cuando yo lo escucho hablar a Juan Grabois, me digo 'como se nota que a este pibe nunca le costó nada'. Es un tipo que con las patas en un escritorio decide donde se hacen las tomas y después afirma que no es un delito", afirmó Andahazi.

"Saquear la propiedad privada es un delito", agregó Juana. "A mi lo que me preocupa es este proceso en el tiempo. Una vez que se instalan esas favelas que se consolidan, ¿cómo volvés atrás? Argentina se convertirá en una villa desde el Atlántico hasta la Cordillera, y desde Ushuaia a la Quiaca", cerró el autor.