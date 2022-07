La novia de Iván Noble habló sobre la versión que la vincula con el ex de Callejón: “Apenas conozco a Fernanda”

Días atrás, María Fernanda Callejón anunció a través de un comunicado su separación de Ricky Diotti, tras 11 años de relación, ocho de casados y una hija en común. “Llegamos a la conclusión de que esta decisión es la mejor para nosotros”, sostuvo la actriz. Pero después de que se conociera la noticia, empezaron a circular versiones sobre cuáles fueron los motivos de la ruptura y, entre las hipótesis barajadas, surgió la de una “tercera en discordia”. En Socios del espectáculo (eltrece) sostuvieron que se trataría de la actual novia de Iván Noble. Sin embargo, la joven se encargó de desmentirlo.

Hace dos semanas, panelista Karina Iavícoli compartió unos explosivos chats donde Ricky Diotti le reveló a quien sería su nueva pareja, que la convivencia con Callejón era solo por la pequeña hija que tienen en común. “Funcionamos como familia, pero la verdad es que cero juntos desde hace años (...) Vivo con ella, pero cada uno hace su historia (...) dormimos en cuartos separados”, escribió. Asimismo, la periodista reveló cuáles habrían sido los motivos de la separación. “Él mantendría una historia con una chica, cuyo nombre empieza con M (...) él tendría la relación con esta persona, que lo está esperando hace un montón, porque realmente puedo atreverme a decir que están enamorados”, sostuvo.

María Fernanda Callejón fue madre por primera vez a los 48 años

Durante varios días se especuló sobre quién podría ser esta misteriosa mujer e incluso la actriz se lo pidió a la panelista. Finalmente, en el programa del martes, Iavícoli reveló con quién estaría el ex de Callejón: “Se llama Martina, es una chica de Tandil, pero vive en Capital Federal. Tiene un showroom de ropa y accesorios. Está en pareja hace bastantes años con un músico bastante conocido, yo no sé si él está al tanto de que ella se escribe y se ha visto con Ricky Diotto”, afirmó.

En Socios del espectáculo revelaron quien sería la tercera en discordia

“Los chats de Ricky Diotto son con Martina, es la pareja de Iván Noble”, lanzó la panelista el martes por la mañana. Asimismo, agregó que con el intérprete de “Avanti morocha” y su novia “van y vienen. Él le lleva unos años. Martina tiene 30”, pero indicó que “siguen saliendo”. Sin embargo, horas más tarde, en LAM (América), Estefanía Berardi compartió un audio que le envió la mujer en cuestión, con una información que se cruzaría con los dichos de Iavícoli.

“De repente estoy en una reunión de trabajo y me empiezan a llegar mensajes, llamadas de que una periodista que no conozco, dice que yo me escribo con el ex de Fernanda Callejón, que es un tipo que, no solo que no me escribo, sino que nunca escuché el nombre. Apenas la conozco a Fernanda de nombre. Lo tengo a Iván (Noble) acá. Hace seis años estamos juntos, yo trabajo en una empresa, no me interesa ese mundo”, dijo en el audio que compartió el programa de Ángel De Brito.

La novia de Iván Noble desmiente una relación con el ex de Callejón

Asimismo, también se sumó Noble quien -como había indicado- estaba con ella en ese momento y comentó: “Martina está en el medio y se angustia. Lo buscamos en Instagram para ver quien era y me parece que tampoco es su tipo. Si fuera (Rodrigo) De Paul ponele, ahí me parece que si”, sostuvo el cantante en tono de broma.