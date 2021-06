La nueva vida de El Tirri después de ShowMatch: música para Netflix y surf en Los Ángeles

Alejado de los medios argentinos, Luciano “El Tirri” Giugno vive un gran momento profesional. Instalado en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos, el exparticipante del Bailando volvió a reencontrarse con la música. Ahora, luego de que Netflix solicitara los permisos de su canción “Los Ángeles de noche” para usar como cortina musical de la exitosa serie Narcos, el percusionista volvió a embarcarse en los proyectos que más le interesan. En diálogo con LA NACIÓN, contó cómo es el día a día de su nueva vida, marcada por el anonimato pero con grandes novedades en lo laboral.

La nueva vida de El Tirri en Los Ángeles

“Volver a Los Ángeles me hizo desaparecer del personaje de El Tirri”, dice Giugno, primo hermano del conductor y productor de televisión Marcelo Tinelli, que participó de varias temporadas del reality Bailando por un sueño. En ninguna de ellas pasó desapercibido: de polémica en polémica, forjó un personaje durante todo el ciclo que le dio muchísima visibilidad. “Es un programa que me abrió puertas a nivel nacional y países limítrofes de manera gigante”, señala.

En particular, después de pasar por la pantalla de eltrece, El Tirri exploró su faceta actoral siendo parte de algunas obras en Villa Carlos Paz y en teatros de la calle Corrientes, tras una temporada volcado de lleno a la música. Ahora, instalado en California, asegura que volvió a sentirse uno más. “La exposición que tuve allá [por su vida en la Argentina] está buenísima, pero en un momento era demasiado”, explica. Ahora, solo vuelve a firmar autógrafos y sacarse fotos con desconocidos cuando pasa por Miami y los turistas argentinos se sorprenden al encontrarlo por las calles de Florida.

En Los Ángeles, el cofundador de Los Fabulosos Cadillacs también se reencontró con el surf. Por estos días, en rutinas que comienzan alrededor de las cinco y media de la mañana, disfruta entrenando o surfeando olas en la costa californiana. “Acá tengo una vida muy activa, hago mucho deporte, trato de descansar y como sano”, cuenta. Los fines de semana se reúne con sus padres, que también residen en la ciudad, y comen asado. “Nos vemos religiosamente todos los sábados y escuchamos tango, ya es un ritual”.

Desde que dejó la Argentina, asegura, volvió a sentirse "uno más"

Su trabajo para Netflix y otras producciones

Hace algunas semanas, El Tirri firmó el contrato de uno de los proyectos que más lo entusiasma este año. Su canción “Los Ángeles de noche”, creada en 2004, musicalizará la serie Narcos, de Netflix, que muestra el mundo del narcotráfico en Colombia durante la década de los 80. “Ese tema pegó de entrada”, asegura sobre las repercusiones de su composición lanzada hace casi dos décadas.

“Lo increíble de esta propuesta es que elijan un tema que tiene 20 años y quieran usarlo tal cual está, eso para mí es un elogio”, expresa. En paralelo, El Tirri tiene varios trabajos freelance y graba material propio junto a Ronnie King, el productor musical que colaboró con Cypress Hill y The Offspring. Además, está dedicado a componer la música de una tira sobre la inmigración latina en Estados Unidos, que podría emitirse a través de Amazon. El resto de sus proyectos aún no puede contarlos. “Soy muy cabalero”, dice sobre algunas ideas y negociaciones que todavía están en curso. “Por ahora mi entusiasmo está en haber puesto un pie en Netflix, que es muy groso. Y en seguir trabajando en mi música, que es lo que siempre me interesó”.

LA NACION