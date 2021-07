La reacción de Horacio Cabak luego de que se filtrara su polémico audio contra Sofía “Jujuy” Jiménez

Luego de que se viralizara un audio en el que Horacio Cabak se refería con fuertes palabras hacia su por entonces compañera de trabajo Sofía “Jujuy” Jiménez, el conductor no emitió declaraciones públicas. No obstante, sí reaccionó en las redes sociales frente a algunos comentarios.

“Si lo decía en público sería repudiable, pero es un mensaje en privado, no jodan, decimos cosas peores, repudiable es la persona que filtro el audio”, escribió un usuario de Twitter al que Cabak le dio like.

Mientras que otro seguidor arrobó al periodista y expresó: “Aguante Horacio Cabak” y “¡Te banco fuerte!”, junto con el emoji de un bíceps flexionado que representa a la fuerza. El conductor de La jaula de la moda (Ciudad Magazine), entonces, también colocó un Me gusta a la publicación.

El martes pasado, en Intrusos (América), emitieron un audio de WhatsApp en el que se escuchaba a Cabak opinar con dureza sobre el trabajo de su colega en el ciclo Informados de todo (también en América). “Me confrontó al aire en un momento del móvil. Hice gestos como de que corten, que estaban hablando todos al mismo tiempo, entonces ella me mira y yo le hago el gesto de ‘frena y escuchá’, y ella me dice ‘somos todos equipo, tenemos que hablar’”, cuenta ofuscado en el mensaje.

Y continúa: “Dije ‘no, amiga, ahora la vas a empezar a pasar mal conmigo, porque yo soy el único que te está cuidando en el aire y no te das cuenta’. Son muchas actitudes que está haciendo, zorrita. Pisar, meterse en el medio de una nota, preguntar pelotudeces. ¿Cómo le vas a preguntar a la mina de la vacuna si están vacunando a la población de riesgo? ¿No leés un diario? ¿No se te cae un diario en la cabeza cuando estás mirando Instagram?”.

