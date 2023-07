La oficina de Steve Jobs en Apple se mantiene tal cual la dejó antes de su muerte y un detalle resulta conmovedor: “Nadie lo hizo”

escuchar

Marcó un antes y un después en la historia de la tecnología. Steve Jobs se convirtió en uno de los hombres más poderosos del mundo. El cofundador de Apple consagró un éxito en la informática y, a casi 12 años de su muerte, el mítico empresario continúa siendo una de las imágenes potenciales de la marca que creó. Más de una década después de su fallecimiento en 2011, dos expertos allegados a Jobs revelaron un conmovedor detalle de su oficina: “Nadie lo hizo”.

Steve Jobs falleció, en medio de su flamante éxito, el 5 de octubre de 2011, a causa de un paro cardíaco producido por el cáncer de páncreas que atravesó desde hacía años atrás. “Quiero creer que hay algo que sobrevive, pero a lo mejor es como un botón de encendido y apagado. Quizás por eso nunca me gustó poner botones en los aparatos de Apple”, apuntó.

En dos entrevistas con The New Yorker y Wired, dos allegados a Jobs que lo acompañaron en su trayectoria personal y profesional revelaron un conmovedor detalle sobre su oficina, a casi 12 años del fallecimiento del genio informático. “Cerramos la oficina de Steve. No me habría mudado a ella y nadie lo hizo”, sentenció Tim Cook, CEO actual de Apple. Y siguió: “Desde el principio, decidí que no se sentía bien cambiar ese lugar en absoluto”.

Aseguraron que la oficina que ocupaba Steve Jobs continúa intacta Wikimedia Commons

Sobre las pertenencias de Jobs que almacenaba en la oficina, apuntó: “Algunas cosas personales que tenía allá ahora están con Laurene Powell [la viuda del cofundador de la marca], pero en la oficina siguen los mismos objetos, como el escritorio, la silla o la biblioteca. De hecho, todavía hay dibujos en la pizarra que hizo su hija”.

En tanto, el diseñador industrial Jonathan Ive, quien se convirtió en un confidente de Jobs e implementó la construcción y el acabado del iMac, el MacBook, el iPod, el iPhone y el iPad; aseguró que el espacio que el informático empleó para desarrollar sus proyectos continúa en prácticamente las mismas condiciones que cuando él estaba presente.

La anécdota curiosa de Steve Jobs con un lavarropas

Steve Jobs se mostró entusiasmado por la fabricación de electrodomésticos y, en una entrevista en 1996 con Wired, el empresario comparó los diseños europeos con los de Estados Unidos. Así, destacó que los lavavajillas y secarropas estadounidenses derrochaban agua y detergente, dado que el objetivo que pretendían era terminar con el proceso más rápidamente; mientras que los procedentes de Europa eran “superiores” en este aspecto, ya que empleaban una cuarta parte del agua para lavar las prendas y menos detergente, con “resultados de limpieza y suavidad superiores”.

“Al final, [con su familia] optamos por los electrodomésticos fabricados en Alemania”, sentenció Jobs. Y detalló: “Son muy caros, pero es porque nadie los compra en este país. Son realmente maravillosos y uno de los pocos productos que compramos en los últimos años con los que estamos verdaderamente contentos”. “Hicieron un gran trabajo en el diseño de estos lavarropas y secarropas. Me emocionaron más que cualquier otro producto de alta tecnología en años”, destacó.

