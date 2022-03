Flor Vigna reveló el particular origen del apodo que de Luciano Castro en la intimidad

Luciano Castro y Flor Vigna son una de las parejas más recientes y, al mismo tiempo, más queridas del mundo del espectáculo. Cariñosos, tiernos y cómplices, no hay foto ni video que suban que no se convierta en un tema de debate en las redes sociales. Surgieron como un romance inesperado pero, tras blanquear la relación, demostraron una y otra vez que su amor crece cada día más fuerte. La prueba más reciente fue una charla entre el actor y Vero Lozano en Cortá por Lozano (Telefe), en donde reveló el dulce apodo que recibe de parte de la bicampeona del Bailando.

Flor Vigna reveló el particular apodo que le puso de Luciano Castro en la intimidad

Luego de pasar varias semanas alejada de la televisión debido a un accidente que la obligó a pasar por el quirófano, Verónica Lozano regresó a ocupar su lugar en el ciclo de Telefe. Durante una de las primeras ediciones con ella nuevamente a la cabeza, invitaron a Castro para que hablara sobre sus nuevos proyectos y -como no podía faltar- que compartiera detalles sobre su feliz noviazgo.

Cerca del final de la entrevista, la producción lo sorprendió con un mensaje de parte de Flor Vigna. Parada frente a la cámara y con el carisma típico de su profesión de influencer, la autora de “Uy!” se dispuso a hacerle una pregunta a quienes estaban en el estudio. “Quiero aprovechar que hay gente que lo quiere y lo conoce mucho en el piso para que me ayuden con este tema. Castro es una de las personas más sensibles. Es un dulce de leche por adentro”, manifestó a modo de introducción mientras la cara de Luciano se ponía cada vez más roja.

“Siendo una persona tan sensible, tan hermosa por dentro, ¿Por qué se hace el duro? ¿Por qué se pone ese caparazón? ¿Por qué le gusta hablar mal de él? ¿Por qué?”, cuestionó, tras recalcar que el actor se convierte en un superhéroe cada vez que hay que solucionar o enfrentar un problema que incluya a alguno de sus tres hijos. A modo de remate, agregó: “Si sos una canillita libre de amor. Y quiero que expliques por qué te digo eso”.

Flor Vigna y Luciano Castro Gerardo Viercovich

Mitad en broma y mitad en serio, Castro disparó: “Yo ya estoy para irme”. Luego de despejar la incomodidad con un par de carcajadas, decidió responder al dulce mensaje de manera seria. “Es que nuestra relación está basada en el diálogo. Los dos venimos de relaciones de muchos años y está claro que no queremos lo mismo por una cuestión de sanidad, queremos algo distinto. Entonces, cuando hablás tanto, en definitiva, es como que te conocés mucho más de inmediato”, explicó.

Para restarle un poco de grandeza a los halagos de su novia, expresó: “Seguro que exagera, porque cuando uno está enamorado y habla de la persona que ama, es como que todo tiene un plus. Me reconozco en cuanto a lo que dice de mis hijos, y eso que me pasa en la vida. No sé si soy tan efectivo como dijo ella, aunque lo intento”.

Asimismo, aseguró su aspecto de “duro” o de “ogro” son “artilugios que usa para zafar” cuando no sabe qué decirle a otra persona.

Flor Vigna y Luciano Castro más enamorados que nunca instagram

Finalmente, llegó el momento de la explicación detrás del meloso apodo. “Es porque le empiezo a decir cosas lindas y me dice ‘pará, canillita libre de amor’. Son todas cosas de enamoramiento, hermosas”, comentó, sin poder evitar ruborizarse. A pesar de que se lo notaba algo avergonzado al tener que hablar del íntimo sobrenombre, Lozano y sus panelistas lo escucharon con una gran sonrisa y confirmaron todo lo dicho por Flor.