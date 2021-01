Diego Maradona y Claudia Villafañe, en el aeropuerto de Ezeiza en 1996 Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de enero de 2021 • 21:20

Cuando todos los ojos estaban puestos en Claudia Villafañe, que el lunes se consagró como la primera ganadora de MasterChef Celebrity, se dio a conocer un mensaje que la empresaria le había enviado en 2016 a su exmarido, Diego Maradona, en el que ella le reprochó un destrato que el astro del fútbol había tenido para con Dalma, la hija de ambos. En ese chat, Villafañe había lanzado un duro: "No tenés vergüenza".

El posteo que hizo Diego Maradona por el cumpleaños de Dalma

La discusión ocurrió el 4 de abril de aquel año. En esa ocasión, la madre de Dalma y Gianinna Maradona le envió un mensaje de WhatsApp al Diez cuestionándolo porque en la cuenta oficial de Facebook de Maradona no se había publicado ningún posteo el día del cumpleaños de la actriz, que nació el 2 de abril de 1987. Por el contrario, al día siguiente -y ante el reclamo de Claudia al abogado del jugador, Matías Morla- subieron una foto de Diego y Dalma con un escueto: "Feliz cumple Dalmita!!!", que incluso tenía un error de tipeo, ya que en el pie de foto se leía "faliz".

Contrario a lo que ocurrió con Dalma, aquel lunes de abril, el futbolista le dedicó una sentida publicación a Jana (que nació el 4 de abril de 1996, pero que él reconoció como hija suya en 2014). "Por todos los cumpleaños que no estuve... Feliz cumple hijita, te amo!", publicó ese día la cuenta oficial de Diego junto a una foto de Jana con un ramo de rosas.

El posteo que hizo Diego Maradona por el cumpleaños de Jana Crédito: Captura de pantalla

Al ver eso, e indignada por la omisión en el día del cumpleaños de la primera hija que tuvieron juntos, la flamante ganadora del reality de cocina le escribió: "Quisiera saber por qué castigás tanto a Dalma con tus actitudes. No se lo merece. ¡Ojalá algún día te des cuenta y no sea tarde! Si yo no le escribo a Morla, en tu Face no saludás a Dal y hoy lo primero que aparece es Jana. ¡No tenés vergüenza! Voy a hacer que tu abogado (Martín) Leguizamón vaya a la tele a contar toda la verdad ante el juez".

Un mensaje que no se conocía y que Luis Ventura difundió esta semana, luego de la consagración de Villafañe en MasterChef, programa en el que, en numerosas ocasiones, la mujer que estuvo en pareja con Maradona durante 14 años celebró que la audiencia finalmente pueda conocerla.

Y así lo reflejó en sus redes sociales luego de la final: "Muchas gracias por darme la oportunidad para que la gente me conozca tal cual soy".

Conforme a los criterios de Más información