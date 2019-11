Tras un intercambio verbal con una manifestante, el equipo de América fue agredido en las calles de La Paz Crédito: @rolandogps

En medio de su cobertura sobre la crisis en Bolivia, el periodista Rolando Graña fue agredido en las últimas horas mientras transmitía en vivo desde las calles de La Paz.

Todo empezó cuando una mujer se acercó al periodista y le dijo: "Ustedes informan de manera internacional mal". Graña, sin calma, la interpeló: "¿Vos viste lo que yo dije? ¡No viste nada!".

El cronista terminó la discusión diciendo: "Sos una basura, nena". En ese momento, un hombre se acercó, insultó al equipo de canal de América y empujó al camarógrafo Claudio Merino.

Desde el estudio, Guillermo Andino tomó la palabra. "Cuidado. Cuidado. Escapá. ¡Escapá!", recomendó a su cronista.

Después del incidente, Graña subió a Twitter una imagen con la cara del agresor para averiguar de quién se trataba. "Se agradecen datos de este cobarde", escribió.

Más tarde, recibió una respuesta de un fotoperiodista argentino que vive en La Paz desde 2016.

"No soy ningún cobarde, si querés nos vemos mañana en plaza Murillo y les contás a todos los colegas de Bolivia cómo insultaste y humillante a una mujer boliviana que te pedía que digas la verdad, salame", dijo Alexis Gómez Demarco.

En su cuenta de Facebook, el fotógrafo amplió su versión: "Ellos (...) me empezaron a insultar diciéndome boliviano de mierda, cuando no soy boliviano, soy argentino, al recibir esos insultos y ninguneos de estas personas y un intento de agresión física por parte del camarógrafome defendí y empujé al camarógrafo".

Demarco nació en Mar del Plata y trabajó como fotoperiodista freelance, para la agencia Marka Registrada y para el periódico Pagina Siete. "Resulta que ahora me llamo Antonio, soy militante de no se qué partido político, fotógrafo paramilitar y además miembro de las FARC, no sabía que era tantas cosas. Gracias señores de América TV por hacerme saber a todas las cosas a las que pertenecía", dijo irónicamente Demarco en su muro.

Este no fue el único incidente que protagonizó un cronista argentino en el país vecino. En medio de la emisión de Telefé Noticias, Rodolfo Barili y Cristina Pérez se alarmaron cuando Mariano García, el enviado especial en La Paz, "desapareció" en medio de los tumultos.