La primera foto de la carita de Viggo, el hijo de Zaira Nara

Jakob von Plessen compartió la primera foto de la carita de Viggo, el bebe que tuvo con Zaira Nara Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de febrero de 2020 • 23:38

Unas horas después de que Zaira Nara presentara públicamente a su segundo hijo, Viggo, con una dulce foto en donde se la ve a ella junto al bebe durmiendo plácidamente de costado, fue su pajera y el papá del pequeño, Jakob von Plessen, el encargado de mostrar al mundo la carita del nuevo integrante de la familia.

A través de una historia de Instagram, el flamante padre presentó a su heredero. "Viggo Silvestre", escribió en letras azules sobre la imagen, mientras que en el pecho del pequeño sumó un emoticón.

El pequeño Viggo, que nació hace dos días en San Martín de los Andes Crédito: Instagram

El viernes, un día después del nacimiento, la modelo se había encargado de contarle al mundo sobre la llegada del bebe. "No entra en mí tanto amor, estoy viviendo un sueño. Gracias hijito por esta familia hermosa que ahora formamos los cuatro. Viggo Silvestre Barón Von Plessen", escribió conmovida, agregando los datos del nacimiento del bebe: "12.53 pm. 6 de febrero de 2020. 3.700 kilos".

Nara y Jakob también son padres de Malaika, de 3 años. Durante su último mes de embarazo, la conductora decidió instalarse en San Martín de los Andes, donde su pareja suele trabajar todos los veranos. Allí nació el nuevo integrante de la familia, y su hermana Wanda fue la primera en felicitarla en las redes.

Zaira y Jokob junto a Malaika, días antes del nacimiento de Viggo Crédito: Instagram

Días antes de convertirse en mamá nuevamente, Nara despertó una polémica cuando habló que tendría un "parto humanizado", al igual que Paula Chaves. Lejos de pelearse con quienes piensan diferente, la modelo escribió un extenso texto en su Instagram donde expresó: "Estoy muy feliz atravesando las últimas semanas de embarazo, cargada de emociones, de ansiedad, de incertidumbre, pero por sobre todo de mucha alegría esperando a nuestro bebe. Por suerte hoy las cosas avanzaron mucho y se respeta mucho más a la mujer que va a parir y a su bebe".

Luego aclaró: "Eso no quiere decir que solo un parto natural o humanizado sea la única opción para 'ser respetada'. Tengo muchas amigas con partos que han sido intervenidos porque eso era lo mejor para el bebe y esa mamá en ese momento. Incluso en partos programados (yo fui un parto programado), conozco mujeres que se sintieron bárbaro". Y cerró: "Hoy por suerte se nos pregunta mucho más y se nos acompaña más. Pero no somos 'más mujeres' o 'más guerreras' las que llegamos con un bebe encajado, con dilatación ideal y todas las condiciones dadas para un parto natural. Lo importante es hablar mucho, informarse y no tener miedo a preguntar".