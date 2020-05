Natalie Weber apunto con Eugenia "China" Suárez y lanzó una provocativa frase que involcura a Pampita y a Benjamin Vicuña

Con las últimas declaraciones de Natalie Weber sobre Eugenia "China" Suárez que involucran a Pampita Ardohain y Benjamín Vicuña , el escándalo por la máquina de limpieza facial que promocionaron varias famosas sumó un nuevo capítulo. Es que Weber se defendió de las denuncias sobre la empresa que impulsa desde su cuenta de Instagram, y atacó a Suárez que fue una de las principales voces en contra de la marca, que es conisderada un negocio multinivel que engaña a sus revendedores.

La semana pasada la China Suárez tuiteó que ella no quiere vender "ninguna maquinita para la cara", mientras que Jimena Barón publicó una serie de stories en Instagram aconsejando que para tener la piel linda no son necesarios productos caros, sino una rutina sana de vida. Las indirectas surgen de la feroz invasión de una marca de belleza en las cuentas de decenas de famosas argentinas.

En los últimos días, la primera en contestar a los comentarios de la China Suárez fue Cinthia Fernández que la atacó en distintas redes sociales y la acusó de tener un acuerdo con la competencia de la marca que comercializa las máquinas de la polémica. Incluso, Fernández llegó a criticarla por tener acuerdos con otras marcas, sin comprender que los dichos de Suárez apuntaba al negocio de Nuskin , ahora imputada por su forma de reclutar vendedores, y no por tener acuerdos con marcas en sí.

Weber se sumó a la polémica y luego de que una seguidoras le hiciera un comentario despectivo en que la comparaba con Eugenia Suárez, ella respondió con todo. "No llegas ni ahí a la China Suárez", le escribieron en su perfil. La actual novia de Mauro Zárate respondió: "No cierro los comentarios bebita, gracias a Dios que no llego a la China, no me co.. marido ajeno, ni rompo familias".

A raíz del escándalo y la relevancia que tomó el tema de las "maquinitas" para la piel, la Secretaría de Comercio Interior de la Nación imputó a la empresa de cosméticos y máquinas para el cuidado de la piel Nu Skin Argentina INC por brindar información falsa y engañosa para la promoción y venta de sus productos.