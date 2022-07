Cameron Diaz reveló el calvario que vivió el día en que quisieron usarla para llevar drogas a Marruecos

Hoy, Cameron Diaz es una de las actrices más reconocidas de Hollywood. Ha participado en al menos medio centenar de proyectos cinematográficos y tiene casi diez millones de seguidores en Instagram. Pero los inicios de su carrera fueron complicados. Involucrada en el modelaje desde los 15 años, ni siquiera pensaba en el cine como una de sus opciones. Ahora que se encuentra en plena promoción de la película que marcará su regreso en la industria luego de varios años, Back in Action, la estadounidense ha revelado lo que sufrió en el camino a la fama.

En entrevista para el podcast Second Life con Hillary Kerr, Díaz relató la vez que temió por su libertad después de que las autoridades en un aeropuerto de Marruecos le pidieron que abriera su equipaje. Ese oscuro pasaje en su vida ocurrió en la década de los 90, antes de que los filtros de seguridad fueran tan exigentes con motivo del terrorismo. Ella se había mudado a la capital francesa con la esperanza de conseguir trabajo en las grandes pasarelas internacionales: “Yo había conseguido ahorrar suficiente dinero para ir a París e intentar buscarme la vida como modelo”. Sin embargo, no logró ningún puesto y puso en riesgo su integridad.

Cameron Diaz inició en el modelaje a los 15 años y se mudó a París en busca de una gran oportunidad que la llevara a las pasarelas más importantes del mundo; sin embargo, no tuvo una grata experiencia Archivo

“Lo único que me ofrecieron fue algo que creo que consistía en trabajar como mula para llevar drogas a Marruecos, lo juro por Dios”, explicó y añadió que “fue a principios de los 90″. “Me dieron una maleta cerrada con llave en la que se suponía estaban mis vestidos”, agregó. Como no tenía idea de lo que contenía su equipaje, prefirió negarlo antes de pasar por los controles del aeropuerto: “Yo era una chica rubia de ojos azules en dirección a Marruecos, con pantalones vaqueros rotos y botas de plataforma. Me empecé a sentir muy insegura y abandoné la maleta”.

Cameron Diaz dejó atrás esa mala experiencia y regresó a Los Ángeles, consiguió destacar como modelo de grandes marcas e incluso obtuvo la portada en Seventeen antes de enrolarse en su primer gran papel en el cine. En 1994, fue elegida para interpretar a Tina Carlyle, la pareja de Jim Carrey en La Máscara. Ella no había buscado el puesto con mucho interés porque no se sentía preparada para ese reto: “Pensé ‘¿estás loco?’ Yo no actúo, en primer lugar… no es lo que hago”, recordó sobre lo que le dijo a su agente cuando le habló de esa posibilidad. Ese papel coprotagónico le abrió paso a oportunidades con mayor exigencia interpretativa como Feeling Minnesota junto a Keanu Reeves.

Cameron Diaz y su socia Katherine Power, juntas lanzaron Avaline, una marca de vinos que ha sido un éxito en su venta en línea desde el 2020 (Crédito: Instagram)

A un mes de cumplir 50 años, la actriz ha diversificado sus ingresos. En 2020, debutó como empresaria y junto a una amiga lanzó Avaline, una marca de vinos que promete una producción más limpia que sus competidores, es decir, con frutos orgánicos y sin colorantes artificiales; un éxito en plena pandemia y continúa en crecimiento. Además, volverá a las películas y lo hará en Back in Action, producción de Netflix, después de haberse alejado de las pantallas desde 2018 para organizar su vida y ser dueña de su tiempo.