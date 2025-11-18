La razón por la que Marcelo Tinelli deja su programa de streaming
El reconocido conductor interrumpe su ciclo “Estamos de paso” en Carnaval Stream; la determinación se conoce tras una serie de conflictos personales y su comunicado contundente
- 4 minutos de lectura'
Marcelo Tinelli anunció su alejamiento del programa del streaming Estamos de paso, que se emitía por Carnaval Stream, en medio de una serie de controversias que involucran a sus hijos y exparejas.
Los motivos de la renuncia de Tinelli al programa de streaming
El exconductor de Showmatch comunicó su decisión a través de una historia de Instagram: “Quiero compartir con ustedes algo muy importante para mí. Como muchos saben, hay momentos en los que la vida nos pide frenar, escucharnos y estar donde realmente debemos estar. Hoy es uno de esos momentos, y necesito ocuparme de temas familiares y personales que requieren de mi presencia y toda mi atención. Hablé con el equipo de Carnaval Stream y no solo me entendieron con enorme generosidad, sino que juntos decidimos que el programa Estamos de paso no seguirá emitiéndose por ahora”.
En cuanto a la continuidad del programa en vivo, el productor televisivo escribió: “Volverá el año próximo, con la fuerza y la alegría que este proyecto tan hermoso merece. Agradezco profundamente a quienes nos acompañaron, a mis compañeros de toda la vida, a las nuevas personas que conocí, y especialmente a Carnaval, que me abrió un mundo nuevo y maravilloso. Nos espera un 2026 con nuevos desafíos, con heridas cicatrizadas y con mucho trabajo por delante. Con el amor de siempre, gracias. Hasta el próximo encuentro”.
La reacción de Pachu Peña tras la salida de Tinelli
Pachu Peña, compañero de Tinelli en el programa, declaró en diálogo con LA NACION: “Entiendo la decisión de él, no estaba para volver por lo que está pasando a nivel familiar. El canal lo contrató a él y decidieron dejar de salir al aire. Se entiende todo, de ambas partes”, y también aclaró que desde el canal, no los reubicarán en otro programa.
El origen de la crisis familiar de Marcelo Tinelli
La crisis familiar se hizo pública cuando Juana Tinelli, hija del conductor, reveló en redes sociales que sufría amenazas y que había recurrido a la Justicia, para solicitar un botón antipánico. En su publicación, la joven manifestó su desacuerdo con las decisiones recientes de su padre, exponiendo tensiones internas.
Tras el posteo de la hija del conductor, se hicieron evidentes otros conflictos, ya que, también dejó de seguir a su padre y a su hermana Candelaria, quien reveló no tener una buena relación con su hermana. Además, Paula Robles, madre de Juana y Francisco Tinelli, respaldó a su hija y calificó indirectamente a Tinelli de “egoísta”, mientras que Soledad Aquino, madre de las hijas mayores del conductor, criticó a Juana y a Robles, acusándolas de inventar las amenazas para “llamar la atención”.
La primera ausencia del conductor en Estamos de paso ocurrió poco después de desmentir rumores sobre su salida de Carnaval. A través de X, confirmó la amenaza denunciada por su hija, se refirió a una deuda contraída para financiar gastos en San Lorenzo y acusó a un “empresario de medios” de “usurero” y responsable del “acoso judicial” que enfrenta.
Tinelli escribió en X: “Momento muy difícil para mí y para mi familia. Reitero lo que dije el otro día. Los temas familiares los vamos a resolver, no tengo dudas, en forma privada. Con paciencia, charlas, y mucho amor, volveré a unir a esta familia hermosa, que tanto amo. Gracias por todo el apoyo siempre”, y denunció el “acoso y persecución de algunos dueños de medios” contra su familia y en ese momento, manifestó su permanencia en Carnaval Stream: “Voy a seguir en Carnaval Stream, lugar que amo. Dejen de inventar, que se nota quién les da letra”.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
Otras noticias de Audiencia
Precios atrasados. Un economista reveló la variable para seguir bajando la inflación: “Una pizza no puede salir lo mismo que pagar el gas”
“Hay una ira generalizada”. Una especialista en educación analizó el aumento de la violencia en las escuelas
Ráfagas de más de 150 km/h. Los videos más impactantes del temporal que castigó a la Patagonia, con incendios y barcos hundidos
- 1
Oasis: la emoción de los hermanos Gallagher tras el primer show y la confesión de Liam
- 2
En fotos: de Dakota Johnson a Sydney Sweeney, los mejores looks de la gala que vio a Tom Cruise ganar (finalmente) un Oscar
- 3
La furia de Sabrina Rojas por el nuevo proyecto de Luciano Castro y Griselda Siciliani: “Siempre dicen que están quebrados”
- 4
El error de Steven Spielberg, la remake que no fue y el homenaje de Michael Jackson al film animado japonés “más grande de todos los tiempos”