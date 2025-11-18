Fecha exacta: cuándo se estrena la última temporada de Envidiosa y dónde verla

La tercera temporada de Envidiosa, creada por Adrián Suar y escrita por Carolina Aguirre, llegará a la plataforma de streaming Netflix en noviembre, con diez episodios. Los seguidores aguardan expectantes esta nueva etapa en la vida de Vicky, interpretada por Griselda Siciliani.

Cuándo se estrena la nueva temporada de Envidiosa

La tercera temporada de la serie argentina se estrena este miércoles 19 de noviembre y estará disponible en Netflix. La plataforma anunció la fecha en redes sociales, con un tráiler que anticipa los desafíos que enfrentará Vicky.

Che Netflix anunció que el 19 de noviembre se estrena la tercera temporada de Envidiosa (Foto: Captura Instagram)

Los desafíos de Vicky en la nueva temporada

Esta entrega mostrará una Vicky más madura, quien supera inseguridades, mientras que su relación con Matías, interpretado por Esteban Lamothe, se consolida, pero acompañada de una convivencia que presenta nuevos retos. Los celos, la maternidad y la presión por el éxito profesional se convierten en obstáculos para la protagonista.

Vicky continúa su terapia con Fernanda, interpretada por Lorena Vega, la psicóloga que se convirtió en un personaje clave de la serie. La estabilidad emocional se ve amenazada y Vicky debe luchar por sus deseos sin perder el equilibrio.

Envidiosa tercera temporada, tráiler oficial

Los nuevos personajes de Envidiosa

El elenco principal de Envidiosa lo encabezan Griselda Siciliani y Esteban Lamothe, con la participación de Pilar Gamboa, Violeta Urtizberea, Marina Bellati, Bárbara Lombardo, Lorena Vega, Susana Pampín y Adrián Lakerman.

Esta temporada suma a María Abadi, Agustín ‘Soy Rada’ Aristarán, Agustina Suásquita (Papry), José ‘El Purre’ Giménez Zapiola, Julieta Cardinali y Sebastián Wainraich como invitados especiales. Nicki Nicole debuta como actriz interpretando a “Virtudes”.

Nicki Nicole se suma al elenco de "Envidiosa" MICHAEL TRAN - AFP

Reacciones de los protagonistas y los fans

Tras el anuncio de Netflix, los protagonistas compartieron su entusiasmo en redes sociales. Griselda Siciliani replicó el posteo de Netflix en sus stories de Instagram y Esteban Lamothe comentó con un emoji de corazón.

Esteban Lamothe reaccionó al anuncio de Netflix (Foto: Captura Instagram)

Los fanáticos también expresaron su alegría en las redes. Algunos comentarios destacados fueron: “Griselda es de otro level, qué actriz excelente, por favor”; “Vuelve mi relación amor/odio con Vicky”; “Amo la relación con la psicóloga, esa interacción es de lo mejor de la serie, amoooo” y “Se ve muy bien. Ya es otra etapa, qué bueno. Y si están Lorena Vega, Urtizberea, Bellati y Pilar Gamboa, todo vale la pena. Qué colección de actrices maravillosas”.

Los fanáticos de la serie celebraron la llegada de la nueva temporada (Foto: Captura Instagram)

La visión de Griselda Siciliani sobre su personaje

En un diálogo exclusivo con LA NACION, la actriz argentina reveló no tener mucho en común con su personaje: “No soy una persona celosa ni envidiosa. No va por ahí mi neurosis (risas). Mi neurosis va más por el perfeccionismo, por querer abarcar mucho, por castigarme por las cosas que no llego a hacer, pero no por la competencia con los otros. Por eso me resulta tan lindo hacer a Vicky, porque no tengo tantos puntos en común y eso me permite jugar mucho más”, sostuvo.

En una entrevista exclusiva para LA NACION, Griselda Siciliani contó como fue protagonizar "Envidiosa" Fabián Marelli

En la misma línea agregó: “Todo lo que piensa y todo lo que dice es incorrecto, es cancelable. Vicky atrasa mucho en todo pero, a su vez, lo hace desde tal honestidad e ingenuidad que uno termina empatizando con ella”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.