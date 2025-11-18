El video en el avión de Ca7riel y Paco que provocó un escándalo con el FBI

Los cantantes Ca7riel y Paco Amoroso protagonizaron un incidente en un avión en Estados Unidos, debido a la filmación de un videoclip durante el vuelo generó un altercado, que derivó en la demora de los músicos por el FBI en el aeropuerto.

El incidente que protagonizaron Ca7riel y Paco Amoroso en un avión

El incidente se originó con la viralización de un video donde se lo ve a Ca7riel (Catriel Guerreiro) bailando en el pasillo del avión, mientras un colaborador lo grababa gesticulando al ritmo de su canción. El músico vestía una llamativa camisa Versace, saco blanco, gafas negras y un piluso de Argentina. Este vestuario, sumado a la actitud extrovertida, llamó la atención de los demás pasajeros.

Ca7riel y Paco Amoroso, demorados en un aeropuerto de Estados Unidos

Esta performance captó la atención de los pasajeros. Mientras que algunos observaron con curiosidad, otros manifestaron incomodidad ante lo que consideraron una conducta inapropiada. La situación escaló cuando el cantante obstaculizó el paso de una azafata y respondió con un exabrupto: “¡No! Don’t touch me! (¡No me toques!)”.

La denuncia de la tripulación y la demora en el aeropuerto

El altercado con la azafata provocó tensión y la tripulación denunció a los músicos. Al aterrizar, agentes del FBI demoraron al dúo musical argentino, junto con sus acompañantes, para tomarles declaración. Un segundo video muestra a los artistas explicando lo sucedido a los oficiales.

"Chapulín", el nuevo tema de Ca7riel y Paco Amoroso junto a Ysy A

Tras el incidente, se reveló que la filmación formaba parte del videoclip de “Chapulín”. Ca7riel y Paco Amoroso presentaron este tema junto al trapero Ysy A. La ironía reside en que la canción, ahora asociada con la controversia, buscaba ser un reflejo de la vida en gira y la espontaneidad de los artistas.

El lanzamiento y la reacción de los fans

El artista compartió el video en su cuenta de Instagram, superó los 60 mil likes y recibió comentarios positivos de sus seguidores. El videoclip, filmado con un celular, muestra imágenes de la gira de los músicos por Estados Unidos y se puede observar a Ca7riel fumando en un casino y bailando en el vuelo donde ocurrió la polémica.

Trayectoria musical de Ca7riel y Paco Amoroso

Ca7riel y Paco Amoroso obtuvieron cinco estatuillas en la última edición de los premios Grammy VALERIE MACON - AFP

Ca7riel y Paco Amoroso se consolidaron como una de las duplas más innovadoras de la música actual a nivel mundial. En la última edición de los premios Latin Grammys, en Las Vegas, obtuvieron cinco estatuillas. Entre ellas, Mejor Álbum de Música Alternativa por “Papota” y Mejor Canción Alternativa por “#Tetas”. Este reconocimiento subraya el talento y la popularidad de los artistas en la actualidad.

