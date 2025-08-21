Aseguran que Fito Páez habría vuelto a apostar al amor con una famosa

Agostó demostró ser un mes un tanto complicado para algunas parejas. Por un lado, Evangelina Anderson confirmó su separación de Martín Demichelis, al igual que Micaela Tinelli, que se separó de Lisandro ‘Licha’ López y, según trascendió, este jueves 21 de agosto, Nicolás Vázquez y Gimena Accardi firmarían el divorcio. A su vez, también hubo nuevas apuestas: versiones apuntan a que, tras separarse de Cecilia ‘Chechu’ Bonelli, Darío Cvitanich habría iniciado un romance con la modelo Ivana Figueiras, a la par que se vincula al futbolista Nicolás Figal con Lucía Celasco, la nieta de Susana Giménez. Paralelamente, dos ex se habrían dado una segunda oportunidad. ¿Quiénes? Fito Páez y Julia Mengolini.

Aseguran que Fito Páez y Julia Mangolini se habrían dado una nueva oportunidad (Foto: Instagram)

En la emisión del miércoles de LAM (América TV), Pepe Ochoa, quien reemplazó a Ángel de Brito en la conducción, anunció un romance enigmático. Tras dar una serie de pistas, reveló que quienes habrían vuelto a estar juntos serían Páez y Mengolini: “Tuvieron una temporada uno y esta es la dos. Desde enero, que volvieron a hablar, empezaron a estar y se reencontraron. Ahora están en un vínculo, apostando al amor”.

Según LAM, Páez y Mengolini habrían vuelto a apostar por su relación Gentileza revista ¡Hola!

Cabe recordar que el cantante y la periodista comenzaron una relación amorosa en 2012. Ella le hizo una entrevista para el diario Miradas del Sur y él se enamoró. Terminaron su relación un año después, pero no precisamente en los mejores términos. En esa época el músico lanzó su disco Yo te amo y su ex interpretó que la frase ”vos pensás en tu revolución, yo pienso que te falta mucho rock and roll; qué mie*** son tus batallas culturales, si te dan miedo los artistas siderales" de la canción “Rock and Roll Evolution” habría estado dedicada a ella y estalló en las redes sociales. Sin embargo, hoy, 12 años después, cualquier tipo de disputa habría quedado en el pasado.

“Lo que me había llamado la atención es que él fue a verla a ella a la radio”, comentó Ochoa en el programa, en referencia a que el 16 de mayo, el intérprete de “Pétalo de sal”, estuvo en Mirá quién vino (Futurock) y tuvo un mano a mano con la periodista que duró casi una hora. A esto se le suma que él se habría separado de Eugenia Kolodziej tras una década juntos. “El vínculo anterior de él terminó bien y esto empezó luego. La relación de él terminó el año pasado y ella se separó hace tiempo”, acotó el comunicador. Hasta el momento ni Páez ni Mengolini se pronunciaron al respecto.

En mayo, Julia Mangolini entrevistó a Fito Páez en su programa Mirá quién vino (Foto: Captura de video / Futurock)

En cuanto a la ruptura de Páez y Kolodziej, según lo que detallaron la semana pasada en el mismo programa, hubo un distanciamiento a partir de que la actriz se mudó a España para continuar con sus proyectos laborales, mientras que el músico se quedó en la Argentina. Presuntamente, hubo un “desgaste total del vínculo” y decidieron hacer una pausa. “Me cuentan que ella impulsó la decisión, vino más de su lado que del lado de Fito. Me cuentan que ella se fue a vivir a Madrid, a probar suerte allá porque es actriz. Él se quedó acá y la distancia les costó”, sostuvo Ochoa.

Según LAM, Eugenia Kolodziej y Fito Páez estarían separados Instagram @fitopaezmusica

“Cuando él publicó un libro de poemas, se lo dedicó a sus exparejas Fabiana Cantilo, Romina Ricci y Cecilia Roth. A ella no”, cuestionó el panelista. A su vez, la diferencia de edad también habría influido, puesto que él, tiene 62 años, y ella, con 35, está en una etapa de buscar nuevas oportunidades laborales en el Viejo Continente.