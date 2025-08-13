Quién es Eugenia Kolodziej, la expareja de Fito Páez

Fito Páez y Eugenia Kolodziej, luego de más de diez años de relación, le habrían puesto fin a su noviazgo. La separación se produjo aparentemente por la distancia física, luego de que la actriz se radicara en España. El músico permanece en Argentina.

¿Quién es Eugenia Kolodziej?

Eugenia Kolodziej es una actriz argentina de 35 años. Su relación con Fito Páez, de 62 años, comenzó hace más de una década y se caracterizó por un acompañamiento mutuo en sus respectivas carreras. Kolodziej participó en diversas producciones teatrales y audiovisuales. En febrero de este año, estrenó la obra Volcán de brujas en Madrid.

Eugenia Kolodziej tiene 35 años y es actriz

El motivo de la separación entre Eugenia Kolodziej y Fito Páez

Según informó el periodista Pepe Ochoa en LAM, la principal causa del distanciamiento habría sido la mudanza de Kolodziej a Madrid. La actriz decidió radicarse en España para impulsar su carrera artística, mientras que Fito Páez permanece en Argentina, enfocado en sus proyectos musicales. Esta distancia física habría provocado un “desgaste total del vínculo”.

Según declaro Pepe Ocho en LAM, la decisión de la separación habría partido de Kolodziej. “Me cuentan que ella impulsó la decisión, vino más de su lado que del lado de Fito. Me cuentan que ella se fue a vivir a Madrid, a probar suerte allá porque es actriz. Él se quedó acá y la distancia les costó”, afirmó.

Desde LAM anunciaron los rumores de separación entre Fito Páez y Eugenia Kolodziej

La historia de amor entre Fito Páez y Eugenia Kolodziej

La historia de amor entre Páez y Kolodziej tiene un origen particular debido a que se conocieron a través de Facebook. Según relató la actriz en una móvil para LAM, todo comenzó con un comentario en una foto del músico. “Le comenté una foto y él vio el comentario. Le puse: ‘Matás’. No le puse nada del otro mundo, era porque tiene una onda tremenda. Entonces él me escribió, empezamos a hablar y hubo buena onda”, contó Kolodziej. Inicialmente, la actriz no creyó que fuera realmente Fito Páez quien le escribía, pero luego de investigar, se convenció y decidió responderle.

A lo largo de los años, compartieron momentos en eventos públicos, alfombras rojas y celebraciones. En 2023, con motivo del cumpleaños número 60 de Páez, Kolodziej organizó una gran fiesta a la que asistieron numerosas figuras del espectáculo argentino. En esa ocasión, el músico le dedicó un emotivo mensaje: “Siento que una nueva energía ha llegado por fin a mi vida, gracias a vos, amada Eugenia. Una fuerza y claridad distintas a las conocidas hasta el momento. Nuestro vínculo ha crecido en la mejor de las direcciones. Y te estoy muy agradecido por eso, corazón. Me siento total y profundamente amado por vos y la gente que me rodea”.

El mensaje de Fito Páez a Eugenia Kolodziej en el día de su cumpleaños número 33 Instagram @fitopaezmusica

La pareja solía expresar su afecto a través de las redes sociales. En el cumpleaños número 33 de Kolodziej, Páez le dedicó un mensaje que emocionó a sus seguidores: “¡Feliz cumple, polaquita del amor! Que se den todos tus deseos y que sean junto a mí. Tantas risas, tantas noches, tantos abrazos, también tristezas y dolores. Mi compañera. Tu risa llena todo de alegría. ¡A tu lado siempre! Te amo. Yo”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.