La representante de México ganó Miss Universo 2025 pese a las críticas

BANGKOK, TAILANDIA.- La representante de México, Fátima Bosch, se coronó Miss Universo 2025 este viernes, a pesar de haber protagonizado a principios de mes un dramático altercado con el ejecutivo y presentador del certamen Nawat Itsaragrisil. Más de 120 mujeres de todo el mundo compitieron este año por la corona de la más bella del universo. La participante argentina, por su parte, no ingresó entre las 30 más destacadas.

En una transmisión en vivo que se hizo viral, Itsaragrisil -también mexicano- cuestionó e incluso llamó “tonta” a la Miss México, de 25 años, por un aparente incumplimiento de publicar contenido promocional sobre Tailandia en sus redes sociales, lo que desató una tormenta feminista. La controversia generó la reacción de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien destacó a la concursante por no quedarse callada.

Para quedarse con la corona, Bosch respondió a la pregunta: “Si ganaras Miss Universo, ¿cómo usarías esta plataforma para empoderar a las jóvenes?”. “Yo les diría: crean en el poder de su autenticidad, crean en sí mismas; sus sueños son importantes, su corazón importa”, respondió Bosch y sumó: “Jamás permitan que nadie les haga dudar de su trabajo, porque se lo merecen todo, son poderosas y su voz tiene que ser escuchada”.

En una ronda previa, la concursante mexicana respondió a una pregunta de la integrante del jurado Nok Chalida, Miss Tailandia 1998, quien le preguntó sobre sus retos como mujer en 2025 y cómo usaría el título para crear un espacio seguro en todo el mundo, a lo que contestó: “Alzaría mi voz para el servicio de los demás, porque hoy estamos aquí para alzar la voz y para crear cambios. Porque somos mujeres y somos las más fuertes y valientes las que nos ponemos de pie y hacemos historia”.

Fátima Bosch ganó el certamen

El triunfo de Bosch otorgó la cuarta corona de Miss Universo a México después de Lupita Jones en 1991, Ximena Navarrete en 2010 y Andrea Meza en 2020, cuya corona le fue otorgada al año siguiente debido a la pandemia de Covid-19.

Bosch, de 25 años, es originaria de Villahermosa, estado de Tabasco. De niña fue diagnosticada con dislexia y Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad. Estudió moda y diseño de modas en Ciudad de México y profundizó sus estudios en Milán, Italia. Además vivió un año en Estados Unidos. Le apasiona la moda sostenible y ha creado modelos con materiales de desecho. Ha sido voluntaria en labores con niños con cáncer, así como con inmigrantes y en causas de salud mental. A través de su plataforma busca inspirar a otros para aceptar sus diferencias.

Entre el grupo de 12 finalistas hubo una gran representación de concursantes latinoamericanas, entre ellas Miss Colombia, Vanessa Pulgarín; Miss Cuba, Lina Luaces; Miss Puerto Rico, Zashely Alicea Rivera, y Miss Chile, María Ignacia “Inna” Moll. Curiosamente, la madre de Moll participó en Miss Mundo en 1987.

Victoria Kjaer Theilvig, de Dinamarca, fue quien entregó la corona a la ganadora

La controversia con Itsaragrisil

Itsaragrisil causó revuelo al supuestamente reprender a Bosch en un acto oficial de la competencia por no compartir material promocional, lo que llevó a una discusión con la representante mexicana y a que él pidiera que lo resguardaran elementos de la seguridad cuando ella le respondió. La Organización Miss Universo anunció sanciones contra el directivo y limitó su participación y Rocha criticó su actitud a través de una transmisión del certamen en redes sociales.

“Quiero dejar en claro, mi gran indignación y el repudio a Nawat por la agresión que hizo en público en contra Fátima Bosch, Miss Universe México”, expresó.

Por su parte, Sheinbaum se sumó al repudio y destacó en una conferencia: “Mi reconocimiento porque ella vive esta agresión y muy dignamente dice: no estoy de acuerdo. Es un ejemplo de cómo las mujeres debemos levantar la voz. Las mujeres nos vemos más bonitas cuando alzamos la voz y participamos”.

Itsaragrisil ofreció una disculpa pública y argumentó que sentía “presión” por el certamen. Ya más cerca de la final se le vio teniendo un trato amistoso con Rocha.

Con información de AFP y AP.