La respuesta de Esteban Lamothe tras conocer la noticia de embarazo de su expareja Julieta Zylberberg

Este jueves mediante su cuenta oficial de Instagram, Julieta Zylberberg compartió con sus más de 487.000 seguidores la grata noticia de que será mamá por segunda vez. Con un tierno posteo junto a su pareja Agustín Toscano, la actriz recibió una ola de elogios y felicitaciones por parte de los usuarios y famosos. Entre ellos, no faltó la respuesta de Esteban Lamothe, quien, por fuera de toda mirada crítica social, reaccionó a la noticia.

En la sección de comentarios, el actor, quien mantuvo una relación hace diez años con Julieta y de la cual ambos tuvieron como fruto de ese amor a Luis Ernesto, dejó tres emojis de corazón. A las pocas horas, la actriz respondió a la reacción de su expareja de igual modo, con dos emojis, uno de las palmas de la mano en forma de agradecimiento y otro de un corazón.

La publicación de Julieta Zylberberg y la tierna reacción de Esteban Lamothe ante su noticia de embarazo (Fuente: Instagram/@juli_zylberberg)

De esta manera dejaron en claro la fructífera relación que existe entre los dos más allá de la separación que marcó un antes y un después en sus vidas. Como ejemplo de ese “buen rollo”, ninguno de los dos titubeó a la hora de demostrar que aún permanece un lazo de afecto más allá de compartir a Luis Ernesto. Hace un año, en una entrevista con Socios del Espectáculo (El Trece), Lamothe sentenció: “Nos queremos mucho y somos una familia. Luis, ella y yo somos una familia. Somos dos papás que se quieren mucho y a veces eso es raro. Por eso es noticia. Pero no debería ser noticia que los padres separados se quieran”.

En tanto, el posteo de Zylberberg se colmó de “me gusta”, más corazones y buenos deseos para esta nueva etapa de su vida, entre los que no faltaron los comentarios de sus amigos y colegas del medio como Darío Barassi, Jimena Barón, Joaquín Furriel y Julieta Nair Calvo. “Ay Juli, qué alegría. Todo lo mejor para ustedes”, escribió Marcela Kloosterboer mientras que Agustina Cherri expresó: “Guauuu, qué belleza”. “¡Te la mandaste chiquita! Felicidades”, bromeó Carla Peterson al tiempo que Natalia Oreiro mostró su entusiasmo a través de un: “Que lindo Juli. Felicidades”.

Desde su propio perfil oficial, el guionista, director de cine y teatro, compartió el mismo carrusel de imágenes que Julieta y lo tituló: “Gracias a la vida que me ha dado tanto”. Allí, la familia y los amigos de Toscano celebraron el emotivo momento. Además, en sus Historias temporales posteo aquella serie de fotos y advirtió: “Mi familia no tipo. Ensamble. Orquesta. Armonía. Amor y fideos caseros”. A continuación, incluyó otra junto a la actriz y remarcó: “Tan enamorado que así la noche dura un poco más”.

La respuesta de Agustín Toscano en sus Historias de Instagram ante la noticia de Julieta (Instagram/@agustinotoscan)

Cabe subrayar que es poco usual que Agustín y Julieta demuestren su amor en las redes sociales. De hecho, a ninguno de los dos les gusta hablar de su relación que ya lleva algunos años. “Siempre me hicieron preguntas sobre el amor, pero les resulto muy aburrida porque yo no tengo nada para contar. A mí me encanta el amor cuando es. Cuando no es, me encanta mi vida sin eso”, le sinceró la actriz a LA NACION antes de conocer a su nueva pareja.

LA NACION