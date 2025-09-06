La revelación de Darío Cvitanich sobre su separación de Chechu Bonelli y su nuevo vínculo con Ivana Figueiras

Después de 14 años juntos y tres hijas en común, la relación de Cecilia ‘Chechu’ Bonelli y Darío Cvitanich llegó a su fin. La separación se hizo pública en mayo y según trascendió, fue el quién tomó la decisión de ponerle punto final al matrimonio y abandonó la casa que compartían en Nordelta. “Ella sigue muy enamorada, pero él no tanto”, sostuvo Pepe Ochoa en LAM (América TV). A mediados de agosto, trascendió que el deportista habría iniciado un vínculo con la modelo Ivana Figueiras. Entre rumores de infidelidad y superposiciones de fechas, el exfutbolista rompió el silencio y aclaró los tantos.

“Tengo información, tengo precisiones, tengo fechas de este conflicto, esta separación y este nuevo romance de Darío Cvitanich”, dijo en la emisión del jueves 4 de septiembre de A la tarde (América TV) el periodista Daniel Fava. “Hablé con Darío, quien me permitió blanquear la información, porque según él acá no hay nada que esconder”, continuó.

Cecilia ‘Chechu’ Bonelli y Darío Cvitanich se separaron después de 14 años juntos Instagram @chechubonelli

“Es una separación que lleva más de seis meses. Es un blanqueo que se hizo hace aproximadamente dos meses en un medio de comunicación. Y al mismo tiempo que blanqueó fue porque recién ahí estaba comenzando a conocer a Ivana, con quien, según palabras de él, lleva dos meses de vínculo“, sostuvo el panelista. Asimismo, advirtió que el exfutbolista no usó los términos “pareja ni noviazgo” para referirse a Figueras, a quien, insistió, conoce desde hace dos meses.

Asimismo, Cvitanich negó categóricamente haberle sido infiel a la madre de sus hijas. “A Cecilia no la engañó ni con ella ni con otra mujer, la relación se terminó porque se acabó el amor”, advirtió el periodista.

En agosto, Yanina Latorre dijo en Sálvese quien pueda (América TV) que Darío Cvitanich sale con la modelo Ivana Figueiras, a quien conoció a través de amigos en común. “Ella también viene de una ruptura medio dolorosa. Estaba de novia desde hacía unos años; tenían como un plan en conjunto, estaban construyendo una casa en Pacheco Golf. Se terminaron separando y parece que él se quedó viviendo ahí. Ella había apostado mucho a esto, sufrió un montón y como las amigas la veían muy triste, le presentaron a Cvitanich”, comentó y agregó que el exfutbolista ya habría conocido a la madre y las hermanas de ella, pero aún no habrían presentado a sus hijas.

Según Cvitanich el vínculo con Figueiras lleva dos meses (Foto: Instagram)

La modelo es hija del empresario Marcelo Figueiras. Entre 2012 y 2014 fue pareja de Sebastián Ortega, luego de que él se separara de Guillermina Valdés. Durante ese periodo se comprometieron y hasta le pusieron fecha a su casamiento. En el medio atravesaron un difícil momento cuando al poco tiempo de quedar embarazada ella perdió el bebé. Tuvieron algunas separaciones en el medio hasta que la última fue la definitiva.

En cuanto a Chechu Bonelli, tras la sorpresiva separación decidió llamarse al silencio. Esta semana las cámaras de A la tarde la encontraron, pero decidió mantenerse firme con su postura. “Chicos, por favor, no voy a hablar”, le dijo a la prensa. No quiso responder preguntas personales, ni referidas al nuevo romance de su exmarido. “No tengo nada para decir, gracias de verdad”, insistió y con ironía lanzó: “Estoy recontra bien”.

Chechu Bonelli habló tras su separación de Darío Cvitanich (Video: AMérica TV)

“Ya está, hasta acá”, sostuvo con firmeza. Sin embargo, antes de subirse a su auto y retirarse del estacionamiento, respondió a una última pregunta. “¿Por qué elegís el silencio?“, quiso saber el cronista, y ella retrucó con una lapidaria frase: ”Porque me hace más mujer".