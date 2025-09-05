Escándalo en Intrusos: Marcela Tauro abandonó el piso en vivo

La detención de la madre de Ayelén Paleo revivió una guerra vintage no solo entre Carmen Barbieri y la vedette -señalada en aquél momento como la tercera en discordia entre la conductora y Santiago Bal- sino también entre otras figuras del elenco de Fantástica (2010), la obra en la que se desató el escándalo por aquellos años. Mientras este viernes en Intrusos (América TV) debatían el tema, Marcela Tauro estalló de furia contra sus compañeros y abandono el piso.

Todo comenzó cuando Rodrigo Lussich comentó que Beto César, expareja de la capocómica y colega durante varios años, sería el culpable de “haberle llenado la cabeza” a Carmen Barbieri sobre distintas decisiones respecto a las obras. Acto seguido, Andrea Taboada aseveró que Barbieri confía en César por su “criterio artístico”, frase con la que dos de sus compañeras se mostraron en desacuerdo.

El momento en el que Marcela Tauro abandonó el piso (Foto: Captura TV)

“Yo sé que Beto es un señor, una figura del espectáculo. Hilo más fino, no me quedo con eso que ustedes ven ahí de ‘porque trabajaron juntos’”, le dijo Karina Iavícoli a Taboada, a lo que le replicaron: “Disculpá, no estoy diciendo que solamente estaban trabajando juntos, sino que evidentemente ella confiaba en el ojo artístico de él”. “Perdón, perdón. ¿Confiar en él más que en un hijo?“, le preguntó Iavícoli, refiriéndose a Federico Bal y al enfrentamiento que éste tuvo durante años con quien fue marido de su madre.

Mientras Andrea Taboada defendía su postura, Marcela Tauro se levantó y abandonó su lugar al aire. “Son tan buenos, son tan inocentes. Taboada y vos”, lanzó y señaló a Pablo Layus.

Tauro señaló a Pablo Layus y a Andrea Taboada como "inocentes" (Foto: Captura TV)

“En este momento, ahora, decreto que me retiro. La icónica del programa”, sentenció. Pese a que sus compañeros quisieron convencerla para que regresara, no lo lograron. “Una cosa inesperada lo que pasó. Parecía una discusión... Pero le cayó mal que ella siente que está queriendo decir otra cosa y ustedes la desmerecen”, explicó Lussich.

En ese sentido, Taboada dijo: “Pará, ¿y ahora te la agarrás conmigo?“. ”Yo dije lo que pensaba", añadió. “Ustedes le chupan las medias a los famosos”, aseveró Iavícoli y desató el enojo de su colega que le respondió: “A mí no me hables en plural”.

“No puedo opinar, no puedo hablar”, sentenció Taboada mientras preparaba su bolso para levantarse. Sin embargo, finalmente, se quedó.