La salud de Joaquín Levinton: qué le pasó, cómo está y dónde

Joaquín Levinton sufrió un infarto durante la madrugada del viernes 12 de diciembre, tras experimentar un malestar físico mientras se encontraba en el restaurante El Timón en Palermo. Sus acompañantes llamaron a emergencias a las 00.42 horas y el personal del SAME asistió al artista de 50 años y lo trasladó de inmediato al Hospital Fernández, donde lo sometieron a una cirugía para estabilizar su cuadro médico.

¿Qué le pasó a Joaquín Levinton?

El líder de Turf sufrió un síndrome coronario agudo, según informaron en LN+. La banda emitió un comunicado de prensa que detalló la situación médica de Levinton: “Durante la noche de ayer Joaquín Levinton sufrió un malestar en el pecho, ante esta situación, se llamó al SAME, que lo trasladó de inmediato a la guardia del Hospital Fernández”.

El comunicado de Turf sostiene que Joaquín Levinton está fuera de peligro (Instagram: @turfoficial)

El texto concluyó: “En el centro de salud se le realizó un chequeo completo, tras el cual los médicos determinaron la necesidad de colocarle un stent. El procedimiento se realizó con éxito y Joaquín se encuentra estable, fuera de peligro y evolucionando favorablemente, actualmente en proceso de recuperación”.

La evolución de Joaquín Levinton

Tras la intervención, el músico de 50 años se recupera satisfactoriamente en el Hospital Fernández, Luego de ser asistido en el shock room y la hemodinamia, Levinton pasó al sector de unidad coronaria y, actualmente, se encuentra en el sector de terapia intensiva, ya compensado.

Joaquín Levinton y su persoinalidad de rockstar

Joaquín Levinton se ganó el título de rockstar gracias a su personalidad intensa, su look característico con lentes de sol y su extensa trayectoria musical.

Durante sus primeros años al frente de Turf, Levinton buscaba la intensidad en todos lados y entendía que el estilo de vida de una estrella de la música se relacionaba con la idea de romper los moldes. En el escenario, realizó “locuras” durante años, como colgarse de las estructuras o entrar al show en moto o a caballo.

Joaquín Levinton durante el show de Turf en el Escenario Sur del Cosquín Rock 2022 Ignacio Arnedo

El cantante supo rodearse de figuras importantes del rock nacional, como Charly García, con quien mantenía largas charlas telefónicas, cuando comenzó su carrera. También fue muy cercano a Andrés Calamaro durante un tiempo, aunque hoy están distanciados.

Charly García y Joaquín Levinton

A lo largo de su trayectoria, Levinton protagonizó algunas polémicas que lo pusieron en el centro del debate público. En 2009, apareció en la tapa de la revista Paparazzi junto a Celeste Cid, su entonces pareja, acompañados de un texto hacía referencia a problemas de adicciones de los dos. Años después, en el programa PH: podemos hablar, el artista minimizó el escándalo. Explicó que todo resultó una consecuencia de una mala foto. “¡No me dejaban en paz!”, sumó.

Joaquín Levinton fue internado en el Hospital Fernández (Foto de archivo: Instagram/@joaquinlevinton)

El líder de Turf explicó su relación con las drogas en una charla con ¡HOLA! en 2021, donde declaró que el tema es parte de su pasado: “Los excesos fueron disminuyendo en mi vida. Igual nunca me interesó estar mal o sufrir, y en la época del rock & roll me divertí mucho. No se lo aconsejaría a nadie porque cada uno tiene que vivir su experiencia”, explicó el músico.

Cuando le preguntaron si alguna vez perdió el control, el artista fue categórico. “No. Navegué en aguas turbias y salí ileso. Tuve control dentro del caos. Por ahí hubo épocas en las que estaba más desorganizado y era un poco impuntual, pero nunca falté o llegué tarde a un concierto. Jamás retrasé un show. Además, soy muy familiero y no me permitiría hacer sufrir a los que quiero”, agregó.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.