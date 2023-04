La salud de Jorge Rial en los últimos 13 años: estrés, hipertensión, problemas cardíacos y una descompensación al aire

escuchar

En las últimas horas, el mundo del espectáculo se sorprendió con la noticia de que Jorge Rial sufrió un episodio cardíaco durante sus vacaciones en Colombia y debió ser internado. El conductor, de 61 años, se descompensó y requirió de una rápida intervención médica para estabilizar su salud. Más allá del impacto que generó la situación, su historial clínico, con afecciones vinculadas al corazón y la presión, tiene más de una década de antigüedad.

El hecho lo dio a conocer Ángel de Brito a través de su cuenta de Twitter en horas de la noche. Fuera de la televisión por un viaje que realizó a Bogotá, el periodista sufrió una descompensación. En cuestión de horas, la noticia y repercusiones llegaron a la Argentina.

El video que difundió De Brito sobre Morena y Rocío en el aeropuerto

Sus hijas, Morena y Rocío, viajaron para encontrarse con él apenas se enteraron de la situación y dieron a entender que este episodio fue más grave que los anteriores que sufrió a lo largo de los últimos 13 años.

La historia clínica de Jorge Rial

El primer antecedente del conductor vinculado a problemas cardíacos remonta a un cuadro de hipertensión que tuvo en 2010. Como consecuencia de esto, se le realizó un cateterismo y posteriormente se colocó un stent para reforzar las paredes de una sus arterias.

Lo siguiente que se conoció públicamente con respecto a su corazón fue el segundo cateterismo y stent que le colocaron en 2014 por un cuadro similar que sufrió. A partir de allí, tuvo ausencias breves en sus trabajos por picos de estrés o problemas similares que se solucionaron con reposo.

La ocasión que más se recuerda es la que sucedió en octubre del 2020. En aquel entonces, el conductor contó que se descompensó durante los últimos minutos de Intrusos (América TV) y que fue trasladado a un centro de salud. “Me sentí mal a pocos minutos de terminar el programa. Sentí una sensación de vacío en el pecho y quienes pasamos por algún accidente cardíaco, conocemos esos síntomas”, comentó sobre el hecho en una emisión posterior del programa.

El testimonio de Jorge Rial en 2020 sobre su descompensación

En esa oportunidad, Rial se sometió primero a un electrocardiograma en su camarín y luego se lo trasladó al Instituto Argentino del Diagnóstico (IADT), donde otra prueba arrojó un resultado extraño y “latidos espaciados”. “Mi médico me dijo que me tenían que poner un marcapasos. Y la verdad es que me asusté un poco. Ya pasé por un stent, y otra vez una invasión...”, expresó en aquel entonces.

La situación procedió con la colocación de un holter durante 24 horas y luego se descartó la posibilidad de llevar a cabo intervenciones más drásticas: “Descartaron el marcapasos, pero pensaron en hacerme un cateterismo para investigar un poco más sobre ese episodio. Ya me habían hecho dos y sé de qué se trata”. Finalmente, luego de revisar nuevamente los estudios se decidió no proceder tampoco con el cateterismo.

Entre medio de los mencionados episodios, Rial también sumó ausencias laborales por un pico de estrés en 2015, una internación por hipertensión arterial en 2017 y una operación de urgencia de la vesícula en 2019.

LA NACION