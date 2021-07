La sentida reflexión del padre de Lizardo Ponce sobre la sexualidad de su hijo: “Uno busca que sean felices”

Marcelo Tinelli aprovecha cada entrega de La Academia de ShowMatch (eltrece) para sorprender a algunos de sus participantes famosos. Este lunes le tocó el turno a Lizardo Ponce, con la visita al estudio de su familia de Córdoba. Y su papá fue el protagonista de uno de los momentos más emocionantes del programa, al recordar la charla que tuvo con el influencer sobre su sexualidad.

Indagado por el conductor, el también actor contó que necesitó ayuda de un profesional para poder revelarle a sus padres su orientación sexual. “Yo la verdad que no encontré otra forma de hacerlo que llevarlos al psicólogo conmigo porque no me animaba. Me aceptaron y me dijeron que cualquier decisión mía que me hiciera feliz iba a estar bien”, empezó relatando.

El padre de Lizardo Ponce recordó la charla con su hijo sobre su sexualidad - Fuente: eltrece

Y continuó: “Y me acuerdo unas palabras de mi papá que me las llevo conmigo, que esto no es un tema para nadie, que si para alguien mi sexualidad, mis decisiones, les llama la atención o les hace ruido es gente que no tiene que estar en mi vida”.

Fue en ese momento que Martín Ponce, el padre de Lizardo, reveló lo que sintió en aquella charla. “Lo que uno busca es que sean felices (sus hijos), lo demás es anecdótico. Tuvimos debates importantes sobre la ley de matrimonio igualitario y era algo muy sencillo, era una cuestión derechos”, aseguró el hombre, notablemente emocionado.

La familia de Lizardo Ponce viajó desde Villa Allende, en Córdoba, a Buenos Aires para sorprender al influencer en ShowMatch Captura de TV

Antes de bailar, le contó a Tinelli que hacía tiempo que estaban buscando el momento para que pudieran viajar. Además de Martín y Karina, sus padres, el influencer tiene tres hermanos, Martín, Matías y Milagros, y tres sobrinos Santino, Martina y Juan Cruz.

Según explicó el participante, el viaje desde Villa Allende, en Córdoba, a Buenos Aires no era fácil por la condición de su sobrino mayor. “Santino es el más grande de mis sobrinos y es mi ahijado. Tiene autismo y no puede estar yendo y viniendo a todos lados porque tiene que estar adaptado a su realidad”, explicó sobre el nene de cinco años que, apenas lo vio, corrió a abrazarlo.

Lizardo Ponce contó en Instagram que Jey Mammon lo acompañó a su primera marcha del orgullo LGBTIQ+ Instagram: @lizardoponce

Además del emocionante momento de reencuentro familiar, Lizardo contó dos anécdotas mientras la producción del programa de eltrece le pasaba imágenes en la pantalla grande. La primera fue de un osito de peluche de Mickey. “Era muy fanático de Mickey”, contó el influencer y reconoció que lo imita muy bien, pero no se animó a hacerlo.

Luego, apareció la fotografía de un ciclista sin dientes, y sobre esto reveló: “Una vez estaba andando en bicicleta y me caí, se me cayeron los dientes y me golpeé toda la cara”.

LA NACION