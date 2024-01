escuchar

El catálogo de Netflix se renueva de manera continua y uno de los géneros más populares lo ocuparon las producciones coreanas. Entre la gran oferta, se incluyó recientemente una serie de 12 capítulos que se filmó en Corea del Sur y que enloqueció a los fanáticos del K-drama. Además, puede que la historia que atravesó la protagonista y su perspectiva de la vida consiga que te sientas identificado.

Se trató de Summer quiere descansar (Summer strike, por su título en inglés), una serie de 12 capítulos de 50 minutos cada uno que se estrenó en 2022. Dirigida por Lee Yoon-jung, la producción logrará que no te levantes del sillón desde el minuto uno.

La producción coreana consagró un éxito en Netflix IMDb

Este drama con tintes románticos se centró en la situación personal de Lee Yeo-reum, una joven que acaba de atravesar un doloroso duelo por el fallecimiento de su madre y decide dar un giro radical a su vida. Así, renuncia a un trabajo que no le llena y a su rutina en una gran ciudad, para mudarse a un pueblo perdido en la naturaleza.

Lee pretende vivir de sus ahorros durante dos años y, en medio de su aventura, conoce al bibliotecario Ahn Dae-beom, un joven que también se siente desencantado con su rutina y que tratará de encontrarse a sí mismo.

La historia se basó en el webcómic I don’t feel like doing anything, de Joo Young Hyun, y fue protagonizada por Im Si Wan, Kim Seol Hyun, Shin Eun Soo y Bang Jae Min.

Cuáles son las 10 mejores películas para disfrutar un fin de semana

Luego de una semana de trabajo y rutina, lo más común es que quieras descansar cuando llega el fin de semana. Pero, en ocasiones, se suele navegar entre las distintas ofertas que contienen los catálogos de streaming y se termina por invertir mucho tiempo en decidir. Si no sabés qué ver en estos días, acá te proponemos 10 películas que no te podés perder.

Las mejores películas para ver un fin de semana Netflix

La sociedad de la nieve (2023) : la película dirigida por Juan Antonio Bayona y basada en el accidente conocido como el “Milagro de los Andes” se convirtió en todo un éxito en Netflix y en los cines, por su fidelidad a la realidad.

: la película dirigida por Juan Antonio Bayona y basada en el accidente conocido como el “Milagro de los Andes” se convirtió en todo un éxito en Netflix y en los cines, por su fidelidad a la realidad. Lift: un robo de primera clase (20024): Úrsula Corberó y Kevin Hart se sumergen en esta historia de comedia que se centrará en un robo imposible y la verdad de su investigación.

Úrsula Corberó y Kevin Hart se sumergen en esta historia de comedia que se centrará en un robo imposible y la verdad de su investigación. Cuestión de sangre (2021): Matt Damon protagoniza este film de suspenso y acción en el que un padre hará todo lo que está en su mano para demostrar que su hija es inocente de un crimen del que se la acusa.

Matt Damon protagoniza este film de suspenso y acción en el que un padre hará todo lo que está en su mano para demostrar que su hija es inocente de un crimen del que se la acusa. La purga por siempre (2021): enmarcada en la exitosa saga.

enmarcada en la exitosa saga. Alma salvaje (2014) : Reese Witherspoon protagoniza un drama basado en hechos reales que te pondrá la piel de gallina.

: Reese Witherspoon protagoniza un drama basado en hechos reales que te pondrá la piel de gallina. John Wick 3: Parabellum (2019).

John Wick 2: un nuevo día para matar (2017).

Un día para morir (2022) : Bruce Willis se mete en el papel de un exmiembro del Ejército que pedirá ayuda a sus antiguos compañeros para liberar a su esposa de un secuestro por parte de narcotraficantes.

: Bruce Willis se mete en el papel de un exmiembro del Ejército que pedirá ayuda a sus antiguos compañeros para liberar a su esposa de un secuestro por parte de narcotraficantes. Cj7: juguete del espacio (2008).

Leo (2023): esta película animada te hará reír y te cautivará desde el minuto uno.

LA NACION