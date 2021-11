La sorpresiva confesión de Leticia Brédice sobre La 1-5/18: “No la quiero mirar”

Meses atrás, Polka estrenó La 1-5/18, y lo hizo con interesantes picos de 16 puntos de rating. Fue una de las grandes apuestas de la productora de Adrián Suar para este año y marcó el regreso de la ficción argentina en medio de la pandemia de Covid-19. Desde su comienzo, el elenco -integrado por Gonzalo Heredia, Esteban Lamothe, Agustina Cherri y Leticia Brédice, entre otros reconocidos actores- recibió comentarios de diferentes tenores sobre sus papeles, y muchos de los protagonistas decidieron responder a las críticas en sus redes sociales o en los medios.

Brédice, por su parte, interpreta a Vivi, una mujer que lucha contra lo establecido y vive una situación particular: es la esposa de Rogelio, el puntero del barrio, un hombre que le es infiel, la cela y mantiene un nivel de vida superior al resto de la comunidad.

Leticia Bredice, Agustina Cherri y Lali González en el escenario de la telenovela que se graba en los estudios de Polka

Con la complejidad que implica reconstruir una historia que refleja una realidad tan difícil, cada uno de los personajes se presentó como un gran desafío para los actores. En los primeros días de ensayos y filmaciones, de hecho, Leticia confesó que no estaba dando en la tecla con su rol y Suar no dudó en hacérselo saber. “‘Leti, ¿puedo hablar con vos? Es horrible lo que estás haciendo’”, recordó la actriz que le dijo el productor, cuando estuvo invitada en el programa de Juana Viale.

Así, cada personaje se fue reinventando con el pasar los meses. Ahora, en una reciente entrevista en el ciclo Implacables (elnueve), Brédice se sinceró y dijo que no mira la serie. “En el cumpleaños de Charly García me di cuenta que era un éxito la novela”, confesó.

Leticia Brédice confesó que no mira la novela que protagoniza

“Para mí la novela ya está instalada, ya está, la novela les gusta y la gente la ve ya así. Por lo que hablo, incluso cuando salgo a hacer exteriores con los chicos, porque yo no la veo”, expresó. Y comentó las razones de su decisión: “Por cábala yo no miro la novela. Aparte, creo que en el proceso del actor, yo no me miro para no discriminarme, para no juzgarme”.

Al mismo tiempo, agregó: “Dejo que esté mi cuerpo como está. Y no lo veo. Porque ya me dijeron varias veces ‘hablás como en la novela’. Entonces, no quiero juzgar cómo hablo en la novela, no la quiero mirar. Como siempre, en la calle es una bestialidad y, obviamente, en cualquier momento voy a arrancar a verla”.

Para terminar, se mostró contenta por la repercusión que recibió. Si bien la serie tuvo críticas al comienzo por la perspectiva sobre la pobreza, ya está afianzada y tiene buenas expectativas de aquí a fin de año.