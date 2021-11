Mora Godoy recordó el aterrador momento en el que temió por su vida: “Me corrió un frío”

Este martes, Mora Godoy estuvo invitada en Los Mammones (América), donde hizo un repaso de su extensa carrera y contó algunas increíbles anécdotas que sorprendieron al conductor Jey Mammon y a sus panelistas. Una de ellas fue cuando batió un récord Guinness, pero en medio del desafío temió por su vida.

“Fue el récord de baile en altura, no solo de tango, sino de baile. Pero no sé si me gustó. Yo soy una persona que no tiene miedo a nada, pero ahí tuve miedo, porque la verdad es que cuando tenés un hijo hay cosas que decís ‘esto está de más’, y estuvo de más”, recordó Mora. “Estábamos con arnés, pero el problema es que no era el Obelisco, porque si era así quedás colgando de ahí y listo. El tema es que el arnés era una grúa que fue insegura. La realidad, que nadie lo sabe, es que fue insegura, se movió demasiado y todos gritaban ‘bájenla, bájenla’”, confesó.

“Había mucho viento y mucha lluvia, que eso no se esperaba. Yo no sabía que iba a ser por el récord Guinness, yo simplemente iba a bailar en el Obelisco en una apertura. Al drone gigante lo subía la grúa, y si se caía la grúa nos caíamos todos”, agregó ante la sorpresa de todos en el estudio. Al concluir, dejó en claro que no lo volvería a hacer. “Realmente me corrió un frío de pensar que yo tengo una responsabilidad porque soy madre, entonces me preguntaba ‘¿para qué?’”.

La arriesgada propuesta que le hizo a Barack Obama

En otro momento de la noche, Godoy relató el insólito episodio que vivió cuando bailó tango junto al entonces presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, en una visita a nuestro país en 2016.

“No me tocó bailar. Me mandé, pero no correspondía”, dijo, comenzando a narrar el detrás de escena del video que recorrió el mundo. “No estaba autorizada. Yo hice el show con mi compañero de baile y después lo cabeceé y salimos”, expresó, describiendo el movimiento de cabeza típico a la hora de invitar a bailar a alguien. “En los ensayos previos, la explicación con la gente de la embajada de Estados Unidos era que no podía acercarme a 15 metros de él”, aseguró la bailarina.

“Los láseres los tenía todos en la espalda, porque yo no los vi. Pero sé que algunos ministros gritaron ‘no disparen’. No creo que fueran a disparar, pero se asustaron”, continuó. “Eso fue real y se relajaron cuando vieron que el baile estaba cocinado”, concluyó.