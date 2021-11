Maju Lozano se enojó al aire por las fallas técnicas de su programa: “Déjense de embromar”

El lunes pasado, Maju Lozano tuvo un día complicado en su programa de TV. En reiteradas oportunidades, la conductora de Todas las tardes (elnueve) debió padecer múltiples inconvenientes técnicos como bajones de tensión en la luz, comunicaciones entrecortadas y sonidos de estática hasta que se cansó y se quejó al aire.

“Esperá Sergio que quiero acomodar tu audio. Hoy es un despelote, está difícil”, le pidió la periodista a su entrevistado, que estaba conectado vía streaming. “Los santos vienen marchando”, intercedió la panelista Carla Czudnowsky, con intenciones de relacionar las desavenencias técnicas con el Día de los muertos.

Maju Lozano se quejó de las reiteradas fallas técnicas en su programa

“¡Che, es una hora y media que tienen que dejar de joder! Qué hermoso, los piecitos no los siento. Te digo: no anda la luz, pero el aire anda para chuparse los dedos”, exclamó Lozano. “Ahora sé lo que sentían las modelos de la revista Gente cuando las sacaban a pasear en c...”, agregó, riéndose de la situación.

Luego, la conductora insistió en retomar la conversación con su invitado, pero los problemas no se habían acabado del todo. “¿Sergio, estás ahí?”, preguntó Maju. Al verlo mover la boca, pero sin que le llegara el sonido, reclamó: “¡Chicos, déjense de embromar, yo no me voy a ir de este programa!”.

Acto seguido, volvió a intentar con la conexión. “¿Se escucha?”, preguntó Sergio Díaz, un artista salteño que decidió usar billetes argentinos donde une a próceres nacionales con superhéroes, personajes de cómics e íconos del cine del siglo XX. “Sí, hay como algo”, respondió Lozano en referencia a un ruido persistente.

La conductora sufrió varias dificultades en la emisión de su ciclo del lunes

La salud de Maju Lozano

Hace unas semanas, Lozano generó preocupación tras ausentarse del programa radial de La 100, El club del Moro, como del ciclo que conduce por la pantalla de elnueve. Por otro lado, la falta de publicaciones en sus redes sociales, donde guardó silencio durante unos 15 días, también contribuyó a encender las alarmas.

Por lo tanto, la conductora decidió contar que estaba atravesando un problema de salud en sus Stories de Instagram. “Hola, lindores. Acá apareciendo de a poquito. Tuve que realizarme una cirugía por un tema de salud. Es por eso que he tenido que tomarme unos días en la radio y en la tele”, explicó junto a una imagen donde se la ve haciendo reposo en la cama, pero manteniendo la sonrisa.

“Ya en casita recuperándome de a poco. Gracias por tanto amor recibido”, añadió, y compartió dos imágenes el sábado pasado: en una de ellas está abrazada a su pareja, Juan Lagarza. “Sabadito de amor y cuidado. Te amo, Lagarza, sos todo”, escribió.