La mala racha que entristece a Fede Bal: “Quedó un poco desilusionado”

Ángel de Brito, conductor de Los ángeles de la mañana (eltrece), reveló este jueves la decepción que vivió el actor y productor Federico Bal por algunos proyectos laborales que no llegaron a buen puerto.

“Fede lo que me dijo es que, por ahora, después de lo que pasó con su mamá, con Carmen Barbieri, de la obra de teatro, todas las otras propuestas que tenía no le convencían. Quedó un poco desilusionado con el teatro y con algunas propuestas de tele que finalmente no se dieron”, explicó el periodista de espectáculos.

En noviembre, la capocómica confesó que tuvo que bajarse de la obra de teatro que iba a protagonizar con su hijo, y transmitió la desilusión que le había significado la caída de ese proyecto: “No se enojó pero está muy triste y entiende que yo necesito reponerme. Me dijo: ‘Ante todo tu salud, tu tranquilidad y felicidad’”, dijo Barbieri en su momento.

Por otra parte, el periodista contó que “Fede grabó varios pilotos y quedaron otros conductores para esos programas”. Además, de Brito se refirió a los proyectos laborales que sí prosperaron para Bal: “Está trabajando con Ricky Pashkus en una serie sobre el mundo de la revista, que quiere hacer una ficción, que es una idea que tiene él hace mucho tiempo, y está armando un programa de viajes”. Según contó el cronista, el productor del ciclo que conduciría sería Nacho Viale.

Por otra parte, el periodista de espectáculos explicó que, en los últimos días, el hijo de Carmen Barbieri compartió un acto con su exnovia Laura Fernández: “Ella conducía un evento, y Fede estaba invitado porque tenía que ver con las criptomonedas, con los gamers en particular, y Fede es gamer. Sabían que iban a ir uno y el otro. Laurita era la conductora y ella lo invitó a subir al escenario”.

La decepción de Federico Bal por un nuevo proyecto laboral

En esa línea, de Brito explicó que “más allá de la separación en su momento, terminaron bien”. Al margen de que hubo momentos de rispidez, el conductor contó que “el año pasado en el Cantando, Laurita me hablaba maravillas de Fede, y él la quiere mucho a Laura. Si estuvieran tan mal, no lo hace subir al escenario, o no van al evento”.

Asimismo, el periodista dijo que Laurita y Fede, incluso, “tuvieron la propuesta de trabajar juntos y conducir un programa este año, y los dos habían aceptado”. En tanto, definió a ambos como “la mejor pareja del Bailando”.