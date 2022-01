Entre lágrimas, Carmen Barbieri sorprendió al enviarle un inesperado mensaje a Fede Bal

Gracias a su extensa trayectoria, Carmen Barbieri logró convertirse en uno de los íconos de la cultura nacional. Sus logros como humorista, actriz y vedette solo se vieron enriquecidos por los fogosos romances que tuvo a lo largo de su carrera y por toda la polémica que los mismos le generaron. Pero, dentro de la lista de amores que se le conoce, ella siempre destacó a Santiago Bal como “el hombre de su vida”. Con él tuvo a su hijo, Federico, y a pesar de que se separaron estrepitosamente después de muchos años juntos, ella lo recuerda con el corazón cargado de cariño.

Carmen Barbieri y Santiago Bal. Mar del Plata, 29 de Dic. de 2010. Mauro V. Rizzi

Por eso, en el día en el que el renombrado director hubiese cumplido 86 años -murió en 2019 por EPOC y una insuficiencia renal-, quien supo ser su esposa le dedicó un segmento especial en Mañanísima (Ciudad Magazine). Para eso, remarcó que Bal continúa en el recuerdo de la gente y presentó una recopilación de videos del actor.

Al escuchar su coz, Carmen no pudo contenerse y comenzó a lagrimear a medida que el clip avanzaba. En el mismo se vieron entrevistas en donde Santiago hablaba sobre ella, tiernos abrazos que se dieron antes de su fallecimiento y momentos que compartieron junto al fruto de su amor.

Pero Barbieri no se centró en el hombre de su vida, sino en su hijo. “Ay, Dios mío, Santiago Bal... ¡Me seguís haciendo llorar! ¿Sabés que es lo que más me duele? Ver esa carita de Federico cuando nos vio, que nos abrazamos y ya estábamos separados. Esa cara sufriendo tanto”, expresó, con la voz tomada por la emoción.

Carmen Barbieri le pidió disculpas a Fede Bal

En esa misma línea, continuó: “Porque Federico tuvo la suerte de vivir con nosotros dos. Yo viví 26 años con Santiago y Fede se fue de casa a los 18 años. Él nunca escuchó un grito, nunca nos peleamos. Había discusiones, pero de teatro del estilo ‘pusiste mal la luz’ o ‘no me gustó esa ropa’. Esas discusiones, intercambio de opiniones, pero nunca una pelea, nunca estuvimos en crisis. Solamente él, un día, se fue. Yo creí que me moría porque no pensé que podía seguir la vida sin él”.

El sentido mensaje de Carmen Barbieri a Fede Bal

En ese punto del programa, decidió que era un gran momento para enviarle un mensaje a su hijo y con los sentimientos a flor de piel, manifestó: “Si tengo que pedir disculpas por algo, es a Federico que lo hice sufrir tanto. Porque nos separamos, como cualquier pareja, pero yo estaba tan mala y lo hice sufrir tanto con mi palabra, porque soy brava. Pero después del año que estuvimos separados entendí que Santiago era mi familia y el padre de mi hijo y que lo tenía que respetar”.

El amor entre Carmen y Santiago nació mientras él seguía en pareja con “su primer amor”, Thelma del Río. El romance secreto pasó a ser oficial y llegaron a convivir 25 años. Pero como empezó, terminó. En el 2011 se separaron en medio de un escándalo luego de que la actriz se enterara que él la engañó con la bailarina, Ayelén Paleo. La pelea pasó a los medios, en donde Bal repitió una y otra vez que la capocómica era la mujer de su vida en un intento de recuperarla.

Carmen Barbieri y su hijo, Federico Bal Archivo

Si bien nunca recompusieron la pareja, ella se encargó de cuidarlo hasta los últimos días. “A él lo elegí como el padre de mi hijo, con él decidí tenerlo. Hacía nueve años que estábamos separados pero lo que pasó es que en los últimos años es que éramos otra vez una gran familia, sin ser pareja”, expresó durante su paso por PH: Podemos Hablar (Telefe) a mediados del 2020.