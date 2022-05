La tajante opinión de Marcela Tinayre sobre la Argentina: “Tenemos que aprender a votar”

Luego de la opinión de Susana Giménez sobre la realidad de Argentina, Marcela Tinayre no dudó en expresar su mirada acera de la situación social, económica y política del país. Su visión crítica apuntó a los ciudadanos, con una contundente sugerencia con respecto al voto, que para ella, será un tema inicial para que se genere un cambio, que incidirá en la educación y seguridad, dos de los puntos más preocupantes actuales para los ciudadanos.

“Argentina me gusta mucho”, destacó Marcela Tinayre en diálogo con Ángel de Brito en LAM (América). La conductora diferenció su tierra natal con otros territorios donde vivió. Para hacerlo, destacó la calidez, la actitud de los argentinos para con el otro y todo lo relacionado a lo social. Asimismo, indicó que se debe realizar un cambio en cuanto al ámbito político.

(Foto Instagram @soymarcelatinayre)

“Aprender a votar, me parece que es algo fundamental”, sentenció Marcela, como el principio de un cambio que ella sostiene que se necesita. En ese sentido, se apoyó en la marcha realizada en el centro porteño por piqueteros este jueves e indicó que muchas veces los mismos manifestantes no saben por qué están ahí. “Eso no es libertad, no es por decisión propia que ha ido toda esa gente. Me gustaría que la gente tenga libertad de moverse de otra manera”, indicó al respecto.

Marcela Tinayre sobre Argentina

Asimismo, aseguró que es imprescindible que se termine la corrupción para que tanto la falta de educación como la inseguridad se acaben. “¿Sabés la cantidad de argentinos que viven afuera, que están bien, y añoran vivir acá?”, expresó en referencia a la experiencia cercana, debido al gran tiempo que vivió en el exterior, como hoy lo hace su nieta Ámbar en Francia, donde cursa sus estudios universitarios.

En el cúmulo de temas de los que habló la conductora, por supuesto no dudó en hacer referencia a la gran cantidad de críticas que recibe, tanto ella como demás miembros de su familia. “El ser humano tiene algo de perversión, si sos linda, o tenés un buen estándar de vida te meten un dedo en el c... diciendo todo eso”, expresó con respecto a los comentarios que recibe en las redes sociales.

A su vez, señaló el gran miedo que le tuvo a las redes sociales por las críticas pero la irrupción de esta herramienta la fue llevando a cada vez usarlas más. “Yo dejé seis años de hacer televisión. Le tuve mucho miedo a las redes porque me habían pasado muchas cosas”, aseguro. “Hoy contesto todo”, sostuvo a pesar que su familia le pide que no lo haga.