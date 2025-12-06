Maxi López reveló cómo “transformó” a Wanda Nara cuando comenzaron su relación: “Llegó con zapatillas rotas”

¿Quién iba a pensar que 12 años después de su mediática separación, Wanda Nara y Maxi López iban a ser íntimos amigos? Bueno, lo inesperado sucedió. Los ex supieron dejar el pasado atrás, enfocarse en sus hijos y hasta incluso trabajar juntos en MasterChef Celebrity Argentina (Telefe), ella como conductora y el cómo participante. Se convirtieron en un apoyo incondicional el uno del otro, comparten eventos familiares y hasta sacan los trapitos al sol en televisión. Si bien no están románticamente involucrados - él está en pareja con Daniela Christiansson, madre de su hija y de su bebé en camino, y ella con Martín Migueles - la confianza entre ellos es tal que no dudan en ventilar algunas internas de lo que supo ser su relación. Así como hoy se ríen de su pasado, el exfutbolista reveló cómo “transformó” a la presentadora cuando se convirtieron en pareja.

Tras comenzar su participación en MasterChef Celebrity, Maxi López mostró una faceta más auténtica y decontracturada que generó una buena recepción en la audiencia e incluso varios lo posicionan como uno de los participantes favoritos de la temporada. Recientemente, estuvo como invitado al streaming Mernosketti conducido por Moski, Mernuel y Bauleti y respondió todo. Como era de esperarse, uno de los tópicos de la charla fue Wanda Nara. Cabe recordar que ellos se conocieron en 2007, se casaron al año siguiente y tuvieron tres hijos juntos, Valentino, Constantino y Benedicto. La relación llegó a su fin en 2013.

Wanda Nara y Maxi López estuvieron casados entre 2008 y 2013 y son madres de Valentino, Constantino y Benedicto (Foto: Instagram @wanda_nara)

“Yo pensé que vos gastabas más plata que Wanda mientras fueron pareja”, le comentó uno de los conductores. Y es que Nara se caracteriza por sus gustos caros. Se viste de marcas de lujo, tiene una impresionante colección de carteras y no duda en exponer sus adquisiciones en las redes sociales. “Depende de que”, reconoció López y recordó sus inicios con la mediática.

"Wanda llegó con unas zapatillas que estaban rotas y yo le fui enseñando", recordó Maxi López

“Lo que pasa es que fue diferente porque cuando la conocí Wanda, llegó con unas zapatillas que estaban rotas y entonces le dije ‘es por acá’ le fui enseñando. Y después me salió como el o*** el tiro, porque después sabés lo que era... no la podía frenar. Tenía que poner un Scania en la puerta para que no saliera el shopping. Era una locura. Es culpa mía“, reconoció. A su vez, reveló que esto sucedió mientras estaban en Rusia y que las compras de su exesposa siempre fueron a “todo trapo”.

Esta no es la primera vez que el exjugador de River Plate revela detalles de los inicios de su relación con Wanda Nara. Semanas atrás, durante una emisión de MasterChef Celebrity, contó cómo fue su primer encuentro. ”A Wanda la conocí en el Sunset... me invitó a ‘un desfile’“, contó. Pero, eso no fue todo, porque Ariel Puchetta, líder de Ráfaga e invitado especial del programa, aseguró que fue testigo presencial de ese acercamiento en aquel boliche: “Yo estuve ahí esa noche, si este iba todas las noches”.

Maxi López contó cómo conoció a Wanda Nara

Al ver las expresiones de López, Nara lo invitó a hablar. “Tiene razón, estaba siempre en Sunset. Olvidate, ¡bailanta!”, reconoció el exfutbolista. Sin embargo, antes de que siguieran enfocándose en el pasado, prefirió callarse. “Necesito omitir información. Estoy salvando el pellejo”, sostuvo.