Se filtró una foto del encuentro entre Romina Gaetani y Facundo Arana y un experto analizó los “gestos secretos”

Las declaraciones que realizó Romina Gaetani sobre Facundo Arana, a quien lo acusó de tener actitudes violentas, despertó un sinfín de opiniones y puntos de vista por parte de otros famosos. Cuando parecía que la discusión entre los actores no iba a dar tregua, finalmente ambos llegaron a un acuerdo y todo lo que dejó el momento quedó capturado a través de dos imágenes que trascendieron en LAM (América). Sobre esto hizo hincapié un coach en comunicación no verbal, que analizó las actitudes de ambos en el encuentro, donde también dijeron presente los respectivos abogados de las partes.

Ahora, en Intrusos (América), el experto Hugo Lescano se detuvo en la postura de ambos. De Gaetani, advirtió que colocó sus piernas arriba del sofá en señal de confianza: “Me llamaron la atención algunas cuestiones. Lo primero: se ve una posición bastante informal en las piernas de Romina sobre el sofá. No hacemos eso aunque tengamos confianza, más si hablamos de cosas relativamente formales. Hay una cuestión afectiva que circula entre ellos”.

Así fue el encuentro entre Romina Gaetani y Facundo Arana

Al mismo tiempo, reparó en que la posición de sus manos también tienen un particular significado: “En una de las fotos aparecen muy cerca, y eso lo hacemos de manera inconsciente, sobre todo cuando de lo que estamos hablando está relacionado con lo emocional”.

A continuación, el especialista destacó que hay ciertos gestos de la actriz que exponen todas sus emociones. “Las manos de ella transmiten un equilibrio entre proximidad y distancia. Significa que la persona está equilibrada y no da señales emocionales precisas”, explicó.

Por otro lado, Lescano hizo hincapié en la vestimenta del actor y puntualizó en un accesorio que colocó en su cabellera. “El código 70, que significa tapar la frente, y que utiliza Arana con la visera puesta, la utilizamos para protegernos”.

Por último, el profesional hizo un resumen de la actitud de ambos y concluyó en que hay un vínculo estrecho entre ellos. “Vemos a Gaetani que no quiere dar señales afectivas, aunque su cerebro y su cuerpo no la dejan mentir. Las manos cerca y la intencionalidad de ella indican que hay cierta corriente afectiva. Por su parte, Facundo se está autoprotegiendo y está a la defensiva en las fotos”.

La foto que trascendió publicamente en el programa LAM Captura LAM

Cuál fue el acuerdo entre Romina Gaetani y Facundo Arana tras la polémica

Este viernes, los artistas llevaron a cabo una reunión en el hotel Faena de Puerto Madero con sus respectivos abogados: Burlando por el lado de Arana y Trimarco por el de Gaetani. Según trascendió, el encuentro se dio en buenos términos y definieron que la polémica no llegará a instancias judiciales.

La noticia la difundieron los propios letrados, quienes lo hicieron a través de un comunicado. “Las partes expusieron los hechos respecto de los cuales se consideraron agraviados, manteniendo ambas partes su postura, aclarando en esta ocasión el contexto en el cual se vertieron dichas manifestaciones, pero en virtud de calidad humana y honestidad de aquellos, lograron arribar a un acuerdo, sin necesidad de recurrir al ámbito judicial, evitando un dispendio jurisdiccional”, decía el texto que acercaron a los medios.

El acuerdo entre Romina Gaetani y Facundo Arana según el comunicado que acercaron los abogados Archivo

Cabe recordar que el conflicto se había iniciado hace diez días, cuando Gaetani fue a LAM (América) y se despachó contra Facundo Arana. “Viví situaciones no gratas con él dentro de la novela. Me encontré con una cierta violencia de su parte que no estuvo buena”, dijo y aseveró: “No está bueno entrar en detalles, pero él tuvo actitudes violentas conmigo y ese posteo lo termina de demostrar, casi un año después. Griterío, palabras que no está bueno que te digan, golpes en la mesa. Hay testigos, de hecho, que lo han visto en la motorhome en estas discusiones. Eran cuestiones de trabajo, opinábamos distinto sobre alguna escena, y de repente tenía un arranque abrupto que no estaba bueno, o te decía una palabra… Que alguien te diga: ‘Si fueras hombre te cagaría a trompadas’ es un montón”.