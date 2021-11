El picante comentario de Zaira Nara a una foto de Wanda y Mauro Icardi que no pasó desapercibido

No importa cuan viejas o jóvenes sean, ni siquiera si tienen una increíble relación, es casi obligatorio que las hermanas se molesten entre sí. Esta costumbre se ve agravada cuanto mejor se lleven y, como no podía ser menos, Zaira y Wanda Nara lo respetan a rajatabla. Por eso, la modelo decidió dejar su marca en uno de los posteos más recientes de la mediática.

Zaira y Wanda Nara

Fueron semanas agitadas en el hogar Icardi-Nara pero, al fin, la paz estaría volviendo a sus vidas lentamente. Después de casi dos meses de peleas, indirectas y un par de amenazas de divorcio, la empresaria y el futbolista hicieron las paces. La tregua se firmó oficialmente durante la entrevista que Susana Giménez le hizo a la pareja, en donde se mostraron juntos y hasta se dieron un beso frente a la cámara. En medio de la reconciliación, ella compartió una tierna foto.

La publicación los muestra sentados juntos, ambos despeinados y la expresión típica de recién haber despertado de una profunda siesta. Acompañándolos está su perrita quien, evidentemente, pasó por la peluquería canina y quedó con los pelos todos parados, combinando con sus dueños.

Zaira Nara le dejó un gracioso comentario a Wanda Nara en su foto con Mauro Icardi instagram

Al lado de la graciosa postal, Wanda escribió: “Mi mood de estos días es como mi perrita”. Después de una serie de emojis que ilustraban su estado, finalizó: “Recién despiertos”. La foto se ganó más de 614 mil me gusta y se llenó de comentarios.

Entre ellos, se destacó el de Zaira Nara quien, fiel a su obligación de chicanear a su hermana, tipeó burlonamente: “¿Hay mucha humedad en Paris?”. El chiste hacia los peinados alocados de los protagonistas de la publicación generó un revuelo y más de 2 mil personas estuvieron de acuerdo con la modelo.

Pero no fue solo el pobre animal quien se convirtió en el centro de las burlas. Mauro Icardi no se quedó atrás y fue el más criticado por su cara de dormido. Mientras Wanda luce radiante como quien está amaneciendo después de un sueño de belleza, no sería lo mismo para el futbolista y la gente no tardó en destacarlo.

La cara de Mauro Icardi en la foto se convirtió en el foco de las burlas Instagram

Las comparaciones no se hicieron esperar y la sección de comentarios comenzó a inundarse de chistes hacia el deportista. “Mauro sin gel en la cabeza, no lo puedo creer”; “Que cara de pan Mauro”; “Yo quiero estar toda diosa cómo Wanda pero la facultad y el estrés me tiene cómo Mauro” y “La cara de Mauro: Fin de año, ¿pero a que costo?”, fueron algunas de las miles de respuestas que pudieron leerse debajo de la publicación.