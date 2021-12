Zaira Nara recordó el desgraciado viaje a Italia con Wanda: “Nos creíamos unas vivas bárbaras”

Zaira Nara recordó el viaje que realizó a Italia junto a Wanda el mismo día que Mauro Icardi tuvo el affaire con la China Suárez que derivó en el escándalo que aún hoy genera sus repercusiones. La modelo reconoció que con su hermana en principio se sintieron “vivas” al liberarse de las obligaciones familiares, aunque luego del resonante caso la sensación fue totalmente inversa.

“Ustedes fueron dos bol...as, agarraron las valijas y ellos habían hecho otro plan con la otra”, le planteó Marcelo Polino a Zaira en alusión a Mauro Icardi y su esposo, Jakob von Plessen, quien cubrió al futbolista para concretar su infidelidad, “Fuimos dos bol... Te juro que nos creíamos unas vivas bárbaras”, reconoció la modelo durante la charla en Flor de Equipo (Telefé).

Y continuó: “Fuimos porque teníamos ganas. De hecho, era la semana de la moda en Milán, teníamos que hacer reuniones de nuestras marcas y dejamos a los siete chicos con mi mamá, con Mauro y con Jakob (su esposo). Entonces nos fuimos a disfrutar de una noche”.

“Lo peor de todo es que la gente nos criticaba porque habíamos dejado a los chicos, después de estar 35 días con los chicos; nadie le cuestiona nada a los hombres, qué hacen, adónde van”, reflexionó la modelo.

Zaira Nara contó sus sensaciones al realizar un viaje con su hermana

Zaira Nara y su relación con Jakob Von Plessen, tras los rumores de crisis por el “WandaGate”

El escándalo que se generó alrededor de Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez también tocó de cerca a otras personas, entre ellas a Zaira Nara y su pareja, Jakob von Plessen. El empresario fue señalado como cómplice de su cuñado durante el encuentro que mantuvieron el futbolista y la actriz en París, algo que habría enojado mucho a la conductora y modelo.

Después de mantenerse en silencio durante varios días, la menor de las Nara finalmente reveló como está la relación con el padre de sus dos hijos. “Estamos bárbaro y no quiero involucrarme en el tema porque no soy protagonista. Entonces no quiero hacerme cargo ni decir nada de algo que no tengo nada que ver”, dijo en diálogo con Intrusos (América).

Además, la modelo expresó que no se puede imaginar cómo hubiese reaccionado de estar en el lugar de su hermana. “Es muy difícil decir cómo hubiese actuado uno, te soy sincera, no sabría decirte cómo actuaría ni qué diría”, aseguró. “Con el diario del lunes y viendo lo que ella dijo, te digo que estuvo bien”, agregó.