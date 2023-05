Zaira Nara cocinó junto a Wanda en MasterChef y realizó una fuerte acusación contra su hermana

escuchar

Como cada noche, este lunes el programa de MasterChef (Telefe) celebró una nueva edición, aunque con una peculiaridad. Wanda Nara tuvo que dejar su papel en la conducción para ponerse detrás de la cocina más famosa del país, en una prueba en la que los concursantes debían preparar sus platos en parejas. “Como hoy hay que cocinar de a dos y vos estás ahí sola, damos la bienvenida a Zaira Nara”, anunció Germán Martitegui. Así, las hermanas se pusieron el delantal blanco, pero antes la modelo realizó una fuerte acusación contra la mediática que dejó al jurado estupefacto: “Nos rompió el corazón”.

Ante la aparición de Zaira Nara en la cocina de MasterChef, la mediática le entregó el delantal blanco para que pudieran iniciar la prueba, en la que tendrían que cocinar una omelette “perfecta”, en siete minutos, para convencer a Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis. Mientras, los concursantes prepararían sus platos de a dos, en un nuevo desafío del programa televisivo.

“¿Quién cocina mejor de nosotras dos?”, advirtió Wanda. Betular consultó a la modelo: “Ella es famosa por la torta de manzana. ¿Y vos?”. Ante la mirada atenta del jurado y de los participantes del reality, Zaira sentenció: “También, por lo mismo”. Un comentario que sembró la estupefacción entre los jueces de MasterChef, que asociaban este postre a la empresaria.

Zaira Nara cocinó junto a Wanda en la cocina de MasterChef

“¿Te robó la receta?”, apuntó Betular, a lo que Zaira no tuvo reparo en afirmar: “La verdad es que sí”. Y siguió: “No sé en qué momento se adjudicó la torta de manzana. Ella la hacía para agasajarme a mí, pero en realidad la receta era mía”. En tanto, la mediática señaló que se trataba del “único talento” de su familia y señaló: “Ni la torta me dejan, que es lo único que me sale bien”.

Y Zaira concluyó: “No podía no decir que la torta era mía. Yo iba a todos los restaurantes de la Argentina para probar crumble de manzana, torta invertida de manzana... Bueno, mi abuela era la que la hacía en la asadera grande”.

Ante la sorpresa por el relato, Martitegui advirtió: “Nos rompiste el corazón”. Además, Betular destacó la receta como la responsable de la conquista de Wanda Nara a Mauro Icardi.

Un desafío no superado

El desafío al que debían enfrentarse las hermanas Nara en MasterChef la noche de este lunes constó de preparar una omelette en siete minutos. Si convencía a los jueces de que era una receta digna de un cocinero profesional, el jurado le otorgaría al resto de concursantes diez minutos extra para su prueba de cocinar en parejas.

La omelette que presentaron las hermanas Nara en MasterChef Telefe

“Si está normal, ganan cinco minutos. Si está muy mal, los pierden”, indicaron los miembros del jurado del reality. Posteriormente, Wanda y Zaira presentaron su plato, que no convenció del todo a Martitegui, Betular y De Santis.

“Para mí, está mal”, sentenció Betular. “Con el jamón, así hecho, ganó un montón”, apuntó De Santis. Por su parte, Martitegui cerró: “No nos mató, pero está bien”. Así, el jurado le otorgó cinco minutos más a los participantes del concurso.

LA NACION