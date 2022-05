El hotel de los famosos: dura pelea cara a cara entre el Chanchi Estévez y el Turco García

Se viven momentos culminantes en El hotel de los famosos (eltrece). Las reglas cambiaron y varios participantes que fueron eliminados durante la competencia, volvieron a ingresar por el repechaje. Esto no le hizo mucha gracia a los que están en carrera desde el primer día, por lo que se produjeron varios enfrentamientos entre ellos. El último fue entre Chanchi Estévez y el Turco García, que se dijeron de todo cara a cara.

Los participantes que abandonaron el hotel volvieron a tomar contacto con el mundo exterior y se reencontraron con sus familias. Sin embargo, como los que siguen en carrera llevan meses encerrados sin saber qué pasa afuera, no tomaron de la mejor manera que sus excompañeros volvieran a ingresar a la competencia.

En el programa del viernes ambos grupos se vieron cara a cara, los que continúan y los que quieren una nueva oportunidad para competir por el premio millonario. El Chino Leunis les propuso hablar un poco antes de la votación y varias de las respuestas generaron un clima de tensión y nadie quiso quedarse callado.

El Turco García y Chanchi Estévez se sacaron chispas en El hotel de los famosos

“Yo vine a divertirme y ojalá que el voto sea sincero, no como una estrategia aunque después cuando uno este afuera va a saber realmente como fue”, comenzó a decir el Turco García. Y sumó: “Que los diez palos no sean caros para algunos. Yo prefiero ser como soy y no cambiar por plata porque después la que te juzga la gente. Esto no deja de ser un juego pero vos sos acá el 89% como sos en la vida”.

A Chanchi Estévez no le cayó del todo bien el comentario. “Era un buen momento para que cada uno diga cosas más lindas, aunque no estoy de acuerdo para nada con lo que dijo El Turco”, comenzó a decir el exfutbolista.

Los exparticipantes volvieron a ingresar para competir en el repechaje (Foto: Captura de video)

“Me parece una persona copada, pero me parece que hubiese estado bueno utilizar el momento para decir otras cosas en vez de seguir tirando algunas indirectas o queriendo instalar cosas”, agregó. Por su parte García redobló la apuesta y le preguntó: “¿En qué no estás de acuerdo, Chanchi?”.

Los compañeros del mundo del futbol tuvieron un acalorado ida y vuelta, y El Turco apuntó contra el exjugador de Racing. “En la vida sos como sos acá, vos lo sabes”, le dijo sin filtro. Y finalizó su descargo con una tajante frase: “Yo creo que la gente no cambia, es como es”.

Los participantes votaron para decidir quien de sus excompañeros volvería a la competencia (Foto: Captura de video)

Por su parte Chanchi no se quedó callado y apuntó contra sus dichos. “Esto es un juego donde hay estrategias y cada uno puede decir lo que quiera, yo creo que no soy nada que ver a la vida, si tengo cosas, pero después estoy compitiendo, es un juego”, cerró.

Pero la mala onda entre todos los participantes del reality no terminó ahí y comenzaron a sacarse chispas entre ellos y se cuestionaron las estrategias y formas de juego. Cuando comenzó la votación se generó otro roce de palabras entre Silvina Luna y Martín Salwe. Finalmente los huéspedes votaron para que Militta Bora volviera al hotel, aunque sus excompañeros los acusaron de haberlo planeado antes y por eso votaron todos a la misma persona.