El incómodo reencuentro de Silvina Luna y Martín Salwe en El hotel de los famosos: “Me llegó información”

A principios de mayo, Silvina Luna fue eliminada de El hotel de los famosos (eltrece). Al irse, no solo dejó atrás la posibilidad de llevarse el abultado premio sino que, a su vez, debió despedirse de algunas personas con quienes construyó un gran vínculo. O eso creía. Ya afuera, tuvo la posibilidad de ver el desarrollo de la competencia con otros ojos y se dio cuenta de que no todo era lo que parecía. Esto fue aún más evidente con Martín Salwe, con quien terminó envuelta en una relación que rozó lo romántico, al menos para ella. La frustración aumentó con el paso del tiempo y, cuando regreso con el repechaje, protagonizaron un explosivo reencuentro.

El incómodo reencuentro de Silvina Luna con Martín Salwe

Alejados de sus seres queridos y sin contacto con el exterior, dentro de El hotel de los famosos se creó una comunidad con sus propias reglas y manejos. El paso de las semanas resultó en la formación de alianzas, de amistades y enemistades y hasta de romances. Además del ya consolidado noviazgo entre Alex Caniggia y Melody Luz, otra pareja les siguió sus pasos: Silvina Luna y Martín Salwe. Aunque nunca se animaron a blanquear la situación, no escatimaron en el intercambio de besos, el tiempo compartido y las palabras cargadas de cariño.

Convencida de que las intenciones del conductor eran genuinas, la modelo no tuvo problema en mostrarse vulnerable con él. No obstante, cuando salió del show y pudo ver la realidad captada por las cámaras, descubrió que fue parte de una estrategia más grande. “Ahora que estoy viendo todo de afuera me doy cuenta que estaba viviendo otra película. Hay mucho bullying adentro del hotel. Hay cosas que yo descubrí estando afuera. Ver gente que pensé que era de una manera y es de otra”, expresó, enigmática, en diálogo con Socios del espectáculo (eltrece).

En cuanto Silvina Luna dejó el reality, Martín Salwe se vinculó con Emily Lucius Captura de video/eltrece

Luego de que los conductores le insistieran, reveló que se refería a Salwe quien, a poco tiempo de que ella se fuera, no tardó mucho en encontrar consuelo junto a Emily Lucius. Casi un mes después de su despedida, a Luna se le presentó la oportunidad perfecta: regresar al programa en el repechaje y allí confrontarlo. Pero, a pesar de que la audiencia estaba lista para ser testigo de un gran escándalo (ella aseguró que iba “a sacar caretas”), el encuentro se desarrolló más pacíficamente de lo esperado.

Silvina Luna aseguró que volvería "a sacar caretas" captura el nueve

En cuanto se vieron, Silvina no dudó en darle un fuerte abrazo y hablaron sobre la carta que ella le envió mientras estaba afuera. Tras ese intercambio, ella decidió que era momento de aclarar los tantos. “A mí me llega info. Vienen, te cuentan, no sé qué. Hablemos nosotros”, le pidió la modelo luego de mantener una conversación con Majo Martino -su amiga dentro del reality- quien le dijo que él quería “jugar a dos puntas”.

“No, hablemos nosotros porque también hay otras cosas. Por ejemplo, vos te apoyas en Majo, yo con Majo me fui para el ort… de acá. Estaba en la carta que te estaba respondiendo”, replicó él. Sin retroceder ni un centímetro, ella redobló la apuesta y disparó: “Bueno, y yo que no sabía si estabas jugando conmigo o no”.

En referencia a Emily Lucius, Salwe explicó: “O sea, uno puede hacer cosas con sentimiento o con nada. Igual, yo después se lo tengo que decir a ella, no pasó más nada de un chape, por empezar. Para mí tampoco es cómodo esto”. Luna cerró: “No sé, más que no saber qué decir tenés que ver qué sentís”.