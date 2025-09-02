La tiktoker “La Coqueta” denunció que le robaron y la golpearon en la salida de un boliche en Bariloche

La conocida tiktoker e influencer Ariana Agostina, conocida públicamente como “La Coqueta” denunció en los últimos días que dos hombres le robaron y la golpearon a ella y a sus amigas a la salida de un boliche ubicado en la ciudad rionegrina de Bariloche.

Fue la propia joven la que subió un video en su cuenta de X que se viralizó rápidamente. “El día de ayer [por el sábado 30 de agosto] fui agredida en un boliche en Bariloche, junto a Micaela Soloa y Sofía Agustina, violentadas, robadas y golpeadas”, escribió Agostina.

Dijo además que el hecho que denuncia sucedió en el local bailable “La Juana Bar”, ubicado en pleno centro cívico de la ciudad turística; allí estaba la influencer junto a amigas y otras creadoras de contenido. “Los patovicas y establecimiento son cómplices del acto transfóbico que vivimos. Pido justicia”, expresó la joven.

El día de ayer fui AGREDIDA en un boliche en bariloche, junto a micaela soloa y sofía agustina, violentadas, robadas y golpeadas.



Paso en el boliche de LA JUANA, los patovicas y establecimiento son cómplices del acto TRANSFOBICO que vivimos.



Junto a ese texto subió un video en el que se puede ver a varios jóvenes teniendo un altercado físico. En medio del alboroto, un hombre parece querer separarlos para cesar la pelea. “Soy una mujer. Ahora te hago una denuncia”, se la escucha decir a la tiktoker.

“Miren bien cómo los patovas mandan a pegarnos, y nosotras tuvimos que defendernos como pudimos. Me sacaron el iPhone y $500.000”, contó en su relato.

“Me robaron el celular estos dos chicos que ven en el video. Por suerte mi manager lo recuperó, pero estoy decepcionada porque vine a disfrutar y me agredieron totalmente. Con la Policía también me llevo una decepción”, agregó en un descargo que subió a su cuenta de Instagram.

Por otro lado, la tiktoker abrió un debate en redes sobre la agresión de los jóvenes y los ataques transfóbicos. ”En pleno 2025 es muy triste que pase esto. No nos ayudó en nada. Me robaron plata pero me trataban como si la chorra fuese yo y mi grupo de amigos", cerro.

Mayores detalles de lo sucedido fueron revelados por Micaela Soloa, amiga de “La Coqueta”, que fue presuntamente agredida en el boliche. Sostuvo que personal de seguridad se habría acercado al grupo “de manera violenta” por estar fumando pero que, según aseguró, muchas otras personas lo hacían.

“Yo estaba fumando y viene el seguridad, me lo saca, me lo tira al piso y me zamarrea. Me dice ‘no se puede fumar acá’ y yo me quedé en shock. Si me lo decía bien, lo apagaba, yo entiendo. Pero me violentó”, indicó.

Denunció tras ello que la seguridad sacó a todo el grupo por la fuerza. “Yo le dije: ‘No me podés tocar, soy una mujer hecha y derecha, soy travesti’. Y me respondió: ‘qué me importa’”, contó Soloa.