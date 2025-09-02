Lemoine dijo que “ojalá” publiquen más audios de Karina Milei: “Así Rial y Federico van presos”

La diputada libertaria Lilia Lemoine habló este martes de los audios adjudicados a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y dijo que “ojalá se publiquen” más grabaciones así los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, quienes los difunden, “van presos por traición a la Patria”. Sus declaraciones se dan tras una cautelar de la Justicia que frenó nuevas difusiones.

Entre los supuestos responsables identificados por el Gobierno en su denuncia por la filtración de los audios de la hermana del presidente Javier Milei se menciona a los periodistas Mauro Federico, Jorge Rial, el segundo de la Asociación del Fútbol Argentino Pablo Toviggino y a Franco Bindi, a quien describen como un operador judicial vinculado al exdirector de la SIDE Fernando Pocino.

En ese contexto, Lemoine apuntó contra Rial y Federico, y denunció “una red de espionaje” para “espiar al Presidente” y a su hermana. “Ojalá lo hagan [que filtren más audios]. ¿Saben por qué? Así Rial y Federico van presos por traición a la Patria. Es una charla privada obtenida ilegalmente. No se puede grabar a un funcionario público, es una barbaridad. Es la secretaria general en Casa Rosada, es gravísimo. Si lo publican, van presos porque es traición a la Patria, ojalá que lo hagan", indicó en diálogo con El Observador 107.9.

Además, aseguró que Rial y Federico “son espías”, parte de “una red de espionaje”, y no periodistas; además los calificó como “gente que opera contra los argentinos”.

“Se han dedicado a arruinar vidas en su tiempo libre, las llevan al suicidio y a la tristeza. Se infiltran, consiguen información de forma ilegal. El periodismo salva vidas, mantiene la democracia, esto no, la destruye”, sumó la legisladora cercana al Presidente.

En la misma línea, Lemoine indicó que el caso de la filtración de los audios adjudicados al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad Diego Spagnuolo y a Karina Milei “no sorprende” porque el Gobierno “está desde el año pasado bajo ataque”.

“Si grabaron ilegalmente en la Casa Rosada o la Quinta de Olivos, es tremendamente grave. Es una cuestión de seguridad nacional. En un entorno íntimo no se puede publicar, sobre todo si compromete al Presidente o a la secretaria general”, insistió.

Por otro lado, expresó que esta supuesta red de espionaje tiene vínculos “con Irán, Azerbaiyán, Rusia y Qatar”. “Lloran censura previa. Han interferido con cuestiones del Gobierno. Había que poner un límite a través de la Justicia”, consideró.

Aprovechó también para señalar a la diputada (antes en el bloque libertario y ahora en Coherencia) Marcela Pagano y su pareja, el abogado Franco Bindi, acusados por el Gobierno por ser los responsables de la filtración. “Ahora [Pagano] llora censura, una periodista que ya no es periodista, que renuncie a su banca, está loca”, lanzó Lemoine.

Tras ello, agregó: “Hay muchas formas de relacionar a Bindi [con la filtración]. Él tiene el medio ExtraTV en el que tiene testaferros, cobra de los Brics (el grupo conformado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), sigue el modelo kirchnerista de seguir durmiendo con el enemigo, gobiernos autocráticos y terroristas“.

La denuncia

La denuncia penal que el Gobierno presentó este lunes ante la Justicia federal por los audios que se conocieron el viernes pasado consta de 20 páginas en las que hay desde acusaciones hasta pedidos de medidas cautelares y allanamientos a periodistas y el canal de streaming Carnaval, desde donde se dio a conocer el material.

Jorge Rial, Pablo Toviggino, Franco Bindi y Mauro Federico

Además de a Bindi, en la denuncia se menciona a Federico, al empresario Pablo Toviggino, hombre fuerte de la AFA, y al conductor Jorge Rial. A todos ellos, así como a la sede del streaming Carnaval, se solicita que se los allane para secuestrar eventuales pruebas y dispositivos tecnológicos.

Desde Casa Rosada se sostuvo que los hechos denunciados "forman parte de un ataque a una de las principales figuras del Gobierno".