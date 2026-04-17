La Policía entró a la casa de Gran Hermano para notificar a una participante: qué sucedió

Son jornadas intensas dentro de la casa de Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe), donde el clima no deja de escalar. Tras el ingreso de Fabio Agostini al reality conducido por Santiago del Moro, una de las participantes quedó en el centro de la escena por un hecho que trascendió el juego: Jessica Maciel fue notificada judicialmente luego de que efectivos de la Policía Federal se presentaran en los estudios de Martínez, en medio de acusaciones por presunta explotación sexual de menores.

De acuerdo a la información que trascendió, los efectivos se presentaron en las inmediaciones del canal este jueves cerca de las 13 horas con el objetivo de entregarle la notificación a la participante.

Jessica Maciel recibió una notificación judicial dentro de la casa de Gran Hermano

Por su parte, Laura Ubfal, panelista de Gran Hermano, confirmó la situación a través de su cuenta oficial de X (@laubfal), donde explicó cómo se llevaría adelante el procedimiento dentro de la casa: “Llegó una notificación a @telefe para La Maciel. Sólo tiene que firmar. No romperá aislamiento, se le acerca el papel al confesionario, firma y listo. Ya pasó otras veces”.

Laura Ubfal dio detalles de lo ocurrido (Captura: X @laubfal)

Cabe recordar que a fines de marzo ya había tomado estado público una denuncia en su contra impulsada por 17 jóvenes trans, cuyos testimonios fueron reunidos por la Asociación Civil Madres Víctimas.

El descargo de Jessica Maciel tras la notificación

Luego del episodio, la participante volvió al confesionario para hacer su descargo y compartir cómo estaba atravesando la situación. “Me movió mucho la cabeza, sé de dónde viene, lo que te voy a contar ahora es real”, comenzó, visiblemente afectada por lo ocurrido.

Gran Hermano: el descargo de la participante en el confesionario

En su relato, explicó que todo se remonta a una situación familiar que la marcó profundamente. “Todo empezó cuando un día mi hermana, que ya no está en este mundo, vino a contarme que no podía salir a trabajar a la calle porque había alguien que le sacaba plata”, expresó. A partir de ese momento, contó que inició un proceso judicial que llevó años: “Yo simplemente había denunciado a dos personas y junté testigos y todo. Pasaron muchos años, pero cuando cayeron presas, cayó mucha gente, incluso fue noticia”. Según relató, tras esos hechos comenzó a recibir ataques en redes sociales.

Por último, se refirió a cómo le impacta la situación actual dentro de la casa. “Yo siento que esto ya lo enfrenté, pero acá encerrada me está agarrando algo que no lo puedo controlar, pero yo soy inocente, no sé cómo probarlo”, dijo. También manifestó su preocupación por sus seres queridos: “Siento que mi familia la debe estar pasando mal”, agregó, antes de quebrar en llanto.